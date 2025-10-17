HONOR anticipa el futuro con su revolucionario ROBOT PHONE antes del MWC 2026

En vísperas del Mobile World Congress (MWC) 2026, HONOR, líder global en inteligencia artificial (IA) para dispositivos y ecosistemas, dará a conocer su último avance tecnológico: el HONOR ROBOT PHONE. Este dispositivo de formato innovador combina robótica con imagen avanzada, marcando una nueva generación de equipos impulsados por IA.

Diseñado para entusiastas tecnológicos y early adopters, el ROBOT PHONE va más allá de las funciones inteligentes convencionales. Se presenta como un compañero capaz de interactuar emocionalmente y adaptarse continuamente a su usuario, ofreciendo una experiencia personalizada y dinámica.

HONOR revelará los detalles técnicos y funcionalidades del ROBOT PHONE durante el MWC 2026 en Barcelona, donde mostrará esta innovadora propuesta como parte de su ambicioso HONOR ALPHA PLAN. Esta estrategia busca revolucionar la inteligencia artificial mediante la integración de hardware y software avanzados, la colaboración global con socios estratégicos y la creación de un ecosistema abierto que maximice la interacción entre humanos y dispositivos.

HONOR apuesta por una IA más humana, segura y personalizada

El HONOR ALPHA PLAN refleja la visión de la compañía de empoderar a las personas con tecnología más inteligente, segura y personalizada, reafirmando su compromiso por integrar la inteligencia artificial en la vida diaria y establecer nuevos estándares en la interacción tecnológica.

Con este lanzamiento, HONOR continúa consolidándose como un actor clave en el desarrollo de dispositivos inteligentes, reafirmando su liderazgo en la era de la inteligencia artificial agente y más allá.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!