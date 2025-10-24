Expli-Cando, la app ecuatoriana que usa IA para hacer la educación más inclusiva

Jordan Cando, ingeniero y desarrollador ecuatoriano, lanza una plataforma gratuita para empoderar a los docentes

“La inteligencia artificial no nos va a reemplazar, pero alguien que la domine probablemente sí”. Con esta premisa, el ingeniero en Comercio Exterior y desarrollador tecnológico Jordan Cando Cedeño creó Expli-Cando App, una innovadora plataforma educativa que busca reducir la brecha digital y fomentar la inclusión en las aulas de América Latina.

Pensada especialmente para docentes que trabajan con estudiantes con necesidades educativas especiales, Expli-Cando se enfoca en el empoderamiento docente y la inclusión estudiantil. Más que una simple herramienta digital, la aplicación actúa como una guía práctica para que educadores y familias aprendan a utilizar la inteligencia artificial como aliada en la creación de contenidos pedagógicos adaptados.

“No se trata de generar materiales por ellos, sino de enseñarles a usar la IA para hacerlo”, explica Cando. “Así empoderamos a los docentes, especialmente en zonas donde los recursos son escasos y la conectividad es limitada”.

La app Expli-Cando permite adaptar contenidos educativos con apoyo de inteligencia artificial. Cortesía

Tecnología inclusiva en tres pilares

Uno de los principales atributos de Expli-Cando App es que puede utilizarse sin conexión a internet, lo que la convierte en una solución viable para zonas rurales o con infraestructura tecnológica deficiente. La plataforma se estructura en tres módulos clave:

Ágora: Un repositorio de actividades inclusivas, revisadas por profesionales, clasificadas según diversos tipos de necesidades educativas especiales.

Simulador de casos: Recrea situaciones reales en el aula y permite a los docentes practicar su respuesta ante distintos escenarios, con retroalimentación inmediata.

Recrea situaciones reales en el aula y permite a los docentes practicar su respuesta ante distintos escenarios, con retroalimentación inmediata. Toolkit de prompts: Conjunto de instrucciones prediseñadas que enseñan cómo utilizar la IA para crear materiales adaptados a distintos contextos educativos.

Aporte a los Objetivos de Desarrollo Sostenible

El impacto de Expli-Cando va más allá del aula. Según su creador, la app contribuye al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos por Naciones Unidas en la Agenda 2030. En particular:

ODS 4: Educación de calidad, al facilitar el acceso a materiales inclusivos y equitativos para todos los estudiantes.

ODS 10: Reducción de desigualdades, al ofrecer tecnología y capacitación gratuita que ayuda a nivelar el acceso a la educación para personas con discapacidad o en condiciones de vulnerabilidad.

Actualmente, la aplicación está disponible de forma gratuita en la Amazon Appstore y cuenta también con una versión web. Su publicación en Google Play se encuentra en proceso.

Para Jordan Cando, esta es solo una primera etapa. “Lo que se busca es que la aplicación sea una iniciativa que repercuta dentro de la audiencia y que pueda ser el comienzo de nuevas y mejores aplicaciones en beneficio de toda la comunidad”, concluye.

