Expertos en ciberseguridad: “Tik Tok alimenta la pedofilia”

El pasado 18 de julio de 2020, la Policía de Guayaquil detuvo a un hombre por el delito de pornografía infantil, en la ciudadela Chemise, al norte del puerto principal. Fotografías y videos de menores de edad desnudos, e incluso siendo violados, se hallaron en celulares y tarjetas de memorias que guardaban el implicado en su domicilio y que decomisaron los uniformados tras un allanamiento.

De acuerdo a lo explicado a EXPRESO por el teniente César Montesdeoca, Agente Investigador de la Unidad Contra el Delito de Trata de Personas y Migrantes, quien presidió el operativo, la Policía dio con el delincuente tras una denuncia del sector. Pues la modalidad del hombre, consistía en engañar a sus víctimas -que vivían en su entorno- con entregarles regalos a cambio de dejarse fotografiar. Tenía muchos años cometiendo este delito.

Este es el segundo caso de detención de una persona por el delito de pornografía infantil en lo que va de este año. Y aunque Montesdeoca prefiere no revelar la cantidad de denuncias hechas por pedofilia y pornografía infantil, que se han hecho en este 2020 (por seguridad en la investigación), advierte a este medio de un gran incremento de este delito, en el que además influyen, como herramienta para los pederastas, las redes sociales.

“Este año ha habido un despunte de este delito, no puedo dar cifras. Los operativos que hacemos se llaman camaleón, porque estos depredadores sexuales se camuflan en el entorno en el que viven para captar a los niños. Y tenemos muchas denuncias de niños enganchados por Internet. Las redes sociales juegan un papel importante. Hoy en día todos acceden a las redes y los padres no tienen el control del manejo de estas plataformas por parte de sus hijos”, detalla el policía investigador.

De acuerdo a las alertas recibidas por el ECU 911 de Samborondón, desde el 1 de enero al 20 de julio de este 2020, se han reportado 6 alertas por pornografía infantil y 8 llamadas denunciando la comercialización de pornografía con utilización de niños, además de 238 delitos sexuales.

“Los pedófilos son personas que sienten excitación por los niños y a ellos solo les basta con verlos bailar o en trajes de baños y ¿dónde pueden ver cualquier cantidad de niños? En las redes sociales”, menciona Roberto Olaya, experto en seguridad informática, consultado por este Diario.

El experto señala que una de las principales aplicaciones, a través de las cuales se ha dado un incremento de casos de pedofilia, es Tik Tok. Él mismo, tras sus trabajos de investigación de ciberseguridad lo ha evidenciado.

Dice el experto que los pedófilos abundan en esa red porque saben que pueden conocer, con facilidad, que les gusta a los niños, que tienen en sus habitaciones y en sus casas, para así llegar a ellos, convencerlos y cometer el delito.

Olaya hace un llamado a los padres de familia a monitorear las redes sociales de sus hijos. Advierte que los menores de edad deben tener agregados a las redes a sus padres y si no es así, el padre debe saber que algo está pasando. Si tienen la computadora en su habitación, los padres deben fijarse que la puerta permanezca abierta y darles horarios para el uso de las computadoras. Y sobre todo que tengan confianza con sus padres para contarles todo.

“Muchas veces cuando, por nuestro trabajo investigativo en las redes, escuchamos casos de pedofilia que los niños no cuentan desde el inicio porque piensan que sus padres se enojarán o no encuentran la forma de contarles lo que les sucede, por miedo. Es porque falta confianza y el diálogo”, menciona.

El informático explica que a los pedófilos se los puede conocer por la cantidad de visualizaciones que tienen los videos donde los protagonistas son niños. Por la cantidad de veces que son compartidos los videos donde aparecen niños y por los tipos de comentarios que hacen. “Por ejemplo, cuando alguien, lejano o desconocido a el niño le comenta: ¡Qué bonita que eres! ¡Sube más videos así! Frases así”.

Con Olaya coincide el también informático y experto en ciberseguridad Bruno Sánchez, también consultado por EXPRESO. “Tik Tok es una red peligrosísima porque no tiene un filtro de control de edad y cualquier niño se lo puede descargar. Es increíble cómo la gente celebra que los niños de 5, 7, 10 años, etc, usen Tik Tok, suben y viralizan sus videos, eso alimenta la pedofilia”, detalla.

Sánchez, además cuenta que esta red levanta permisos para activar la cámara en segundo plano, es decir, que alguien utiliza esas imágenes subidas. Pero aclara que esa red social tiene un nivel de riesgo tal como Facebook, Instagram.

“Está en los padres, impedirles a sus hijos el uso de las redes si no tienen edad suficiente para hacerlo y de que le expliquen los riesgos. Es lo mismo que nos decían nuestros padres antes de que existieran las redes sociales. No hablar con extraños, tomar el bus con precaución, no dar información. Son los mismo cuidados que ahora debemos trasladarlos a nuestros hijos pero para el mundo cibernético”, detalla.

RECOMENDACIONES

El especialista da algunas recomendaciones que los padres de familia deben acatar para sus hijos: