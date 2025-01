Evolución irreversible: Los dos animales que jamás volverán a la vida terrestre

La historia evolutiva de los mamíferos acuáticos revela un cambio drástico y definitivo, especies como delfines y orcas están tan adaptadas a la vida marina que regresar a un entorno terrestre. Esto ya no es una posibilidad. Este fenómeno, explorado en un reciente estudio publicado en Proceedings of the Royal Society B, confirma que las adaptaciones de estas criaturas han cruzado un umbral que las sitúa en un camino evolutivo irreversible.

Del agua a la tierra y de vuelta al océano



Hace aproximadamente 375 millones de años, los primeros vertebrados acuáticos dieron el salto hacia la tierra firme, dando origen a los tetrápodos, un grupo que incluye anfibios, reptiles, aves y mamíferos.

Sin embargo, cerca de 250 millones de años atrás, algunas especies mamíferas decidieron regresar al agua, iniciando una evolución secundaria hacia la vida marina.

A lo largo de este proceso, los mamíferos acuáticos desarrollaron características únicas que optimizaron su supervivencia en ambientes acuáticos.

Sus cuerpos se hicieron más grandes para conservar el calor en el agua fría, su dieta se especializó en alimentos ricos en proteínas, y su anatomía se transformó para facilitar el nado y la inmersión prolongada.

El punto de no retorno evolutivo



El concepto de irreversibilidad evolutiva, conocido como la Ley de Dollo, establece que, una vez que una especie pierde un rasgo complejo, es prácticamente imposible que lo recupere.

En este estudio, los investigadores analizaron más de 5,600 especies de mamíferos, clasificándolas en cuatro niveles de adaptación acuática, desde completamente terrestres hasta completamente marinas.

El hallazgo principal fue que los mamíferos plenamente adaptados al agua, como cetáceos y sirenios, no pueden readaptarse a la vida terrestre debido a la pérdida irreversible de rasgos esenciales para moverse y sobrevivir en tierra firme, como extremidades funcionales y sistemas de locomoción terrestre.

Implicaciones para la biodiversidad marina



Estas adaptaciones especializadas, aunque ideales para la vida marina, hacen que los cetáceos dependan completamente de los océanos para su supervivencia. Esto representa un desafío significativo en un mundo afectado por el cambio climático y la contaminación de los ecosistemas marinos. La degradación de los océanos pone en riesgo a estas especies, que no tienen la capacidad de migrar a un entorno terrestre como alternativa.

Además, el estudio señala que los cambios en la dieta y el aumento del tamaño corporal, observados en estos mamíferos, están ligados a las exigencias metabólicas y de regulación térmica del medio acuático. Este tipo de especialización los hace menos flexibles frente a cambios ambientales bruscos.

Un legado evolutivo que plantea preguntas futuras



El trabajo realizado por investigadores como Bruna Farina, autora principal del estudio, y su equipo no solo arroja luz sobre la evolución de los mamíferos acuáticos, sino que también abre la puerta a nuevas interrogantes. ¿Existen patrones similares de irreversibilidad en otras especies que han cambiado de hábitat? La investigación destaca que la evolución no sigue una línea recta y que algunas adaptaciones pueden llevar a callejones sin salida.

