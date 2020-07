Makers ecuatorianos forman parte de red mundial para afrontar la pandemia

Un grupo de makers (productores) lojanos fue invitado a ser parte de Coronavirus Makers, la mayor red de expertos en tecnología abierta y gratuita (open source) del mundo y que está constituida por voluntarios que tienen el objetivo de crear material de ayuda para emergencias.

Fue precisamente la emergencia sanitaria por el COVID-19 la que motivó a este grupo de productores a unirse en marzo pasado para desarrollar insumos médicos basados en la tecnología de impresión 3D, como mascarillas e incluso respiradores artificiales, para tratar de combatir los efectos de la pandemia en el país.

Lo hacían desde la academia, con el apoyo de fundaciones y la empresa privada y bajo el nombre de Loja Impresión 3D. La iniciativa, incluso, se presentó al Comité de Operaciones de Emergencia (COE) de Loja para poder distribuir los productos fabricados al personal de salud de la provincia.

“En esa ocasión, ofrecimos el soporte imprimiendo materiales, sin embargo, no liderábamos el proyecto puesto que se dirigía desde la ciudadanía”, manifiesta Leonardo Sarango, representante de este grupo conformado por estudiantes de Ingeniería en Telecomunicaciones de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL).

Sarango explica que ese proyecto concluyó hace un mes, debido a que los emprendimientos dieron inicio de su retira en la iniciativa y las donaciones comenzaron a disminuir dentro de un contexto que el joven estudiante lojano considera como “el fin de la primera etapa de la pandemia”.

Es por esta razón que a mediados de junio, con el apoyo de su centro universitario, conformaron la iniciativa 'Ecuador Makers contra el COVID-19 UTPL’, que actualmente reúne a 10 jóvenes del país para continuar trabajando en proyectos de beneficio social.

“Lo que hicimos fue dar un paso desde atrás: comenzar a gestionar desde la academia un proyecto con el cual poder brindar apoyo a la población. Ahora no buscamos pedir donaciones como tal, sino generar donaciones a través de los presupuestos de nuestra universidad", explica Sarango, ahora presidente de Ecuador Makers.

Tenemos proyectos de vinculación que ahora nos hacen no depender de terceros y así poder hacer más rápida la fabricación y distribución de los elementos de protección”, Leonardo Sarango, presidente de Ecuador Makers contra el Covid-19 UTPL.

Gracias al trabajo realizado en la anterior etapa y ya conformados dentro de la nueva iniciativa, el grupo de makers nacionales recibió la invitación para ser parte de Coronavirus Makers.

Se trata de una red internacional integrada por más de 20 mil investigadores, desarrolladores e ingenieros que trabajan en soluciones para atender las necesidades de materiales médicos en el marco de la pandemia. Esta comunidad está inmersa en más de 20 proyectos de I+D+i como: respirador UCI, app ayuda centralizada, mascarilla grado UCI, EpiCubo, qPCR, entre otros, con el objetivo común de establecer una plataforma de ayuda ciudadana a largo plazo e implementar soluciones a través de diferentes proyectos.

Sarango afirma que con este antecedente, Ecuador Makers se ha convertido en el único y miembro activo de Ecuador en ser parte de dicha red internacional.

Los beneficios que les otorga pertenecer a esa red son varios. Ahora cuentan con colaboración internacional para producir insumos médicos de protección para todo el país, así como participar en proyectos de investigación que se desarrollan a escala global. Por ejemplo, actualmente trabajan junto a investigadores mexicanos en la producción de cunas para proteger a los recién nacidos del COVID-19, el Dengue y la Malaria.

Además, pueden acceder a diseños realizados en otros países para replicarlos en Ecuador. Y es que tras incorporarse a Coronavirus Makers, los productores ecuatorianos volvieron a la fabricación de materiales médicos para generar un stock y volver a donar próximamente, según indica Sarango.

Esta alianza nos abre muchas puertas. Se trata de un beneficio con el que podemos aplicar esa tecnología que se está creando a nivel internacional en Ecuador, de una manera alineada a cuidar la salud de los seres humanos.

Con el proyecto Loja Impresión 3D se consiguió donar 1.500 kits compuestos por mascarillas y máscaras de protección facial. Ahora tienen cerca de 1.200 productos en stock y buscan lograr imprimir unos 5.000 protectores faciales para donar junto a 5.000 mascarillas cosidas más.

PRODUCCIÓN

El proyecto de donación que mantiene actualmente Ecuador Makers consiste en la producción de mascarillas y protectores faciales para su distribución a personal de salud. Las mascarillas son cosidas por artesanos, sin embargo, la producción de los protectores faciales se basa en la tecnología 3D.

Sarango explica que éstos últimos son productos fabricados por un sistema de posición aditiva, es decir, se coloca capa por capa para componerlos.

“Es como si construyeras un tomate montando cada lámina del mismo. Cogemos una imagen y la vamos cortando en capas para luego fabricarla montando una capa sobre otra en la impresión”, sustenta el joven maker de 23 años.

El material utilizado para el proceso es un polímero (plástico) que se extrae a base del maíz, por lo tanto, es biodegradable y no es nocivo con el medioambiente ni el usuario, asegura el representante de Ecuador Makers.

“Es un material bastante fácil de imprimir, con unas características mecánicas que lo hacen idóneo para la fabricación de los insumos”, destaca Sarango.

El joven lojano cuenta que él demora alrededor de 40 minutos para fabricar un protector facial y que al día puede producir alrededor de 80 a 100 unidades de este producto. También aclara que como UTPL cuentan con 4 máquinas de impresión que trabajan las 24 horas por períodos de cinco a seis días produciendo continuamente.

“Es decir, a este ritmo, en unos tres meses se podrían producir algo más de dos mil unidades”, subraya.

EL OBJETIVO ES REPLICARSE

El reto que ahora tiene el grupo de makers lojanos es que el proyecto logre escalar a nivel nacional y para ello, consideran necesario que otras universidades se vinculen a Coronavirus Makers y así formar una especie de “rama universitaria” en el país.

“Nosotros podemos seguir produciendo en Loja y para Loja, peor lo idóneo sería que esto se haga en otras ciudades a través de la academia, con ese característico factor de calidad”, señala Sarango, y asevera que este tipo de proyectos “no se tienen que ver como un medio lucrativo”, sino como una manera de colaborar con la sociedad.

No obstante, el presidente de Ecuador Makers puntualiza que esto no quiere decir que el mismo procedimiento que se hizo en Loja se tenga que imitar totalmente para Quito o Guayaquil, por ejemplo, sino que es importante que "desde la academia se canalice el conocimiento que hemos desarrollado a esta técnica y que cada universidad lo aplique a sus necesidades".

De esta manera el proyecto se podrá ir replicando modernamente y creando una red fuerte.

Conoce más de esta iniciativa y como formar parte de ella a través de la fan page de Facebook @EcuadorMakersUTPL o la cuenta de Twitter @EcuadorMakers.

Sarango considera que las máquinas impresoras en 3D son herramientas relativamente económicas. Dice que la UTPL adquirió una de estas herramientas en 1.500 dólares, sin embargo, “hay máquinas de incluso 500 dólares que se venden en el marcado ecuatoriano y pueden funcionar de una manera similar a la nuestra”.

Es por esto que el joven productor enfatiza en que las instituciones universitarias deberían destinar los presupuestos en innovación correctamente y poner en práctica los conocimientos, porque “si la academia si no se aplica, si no intenta proteger a la sociedad más cercana, significa que está fallando como academia”.

“Nosotros no nos plantearemos ningún final hasta que se confirme que Ecuador no tenga un paciente con COVID. No nos interesa ser los protagonistas ni los famosos, lo que nos interesa es que este tipo de proceso tecnológico se expanda al resto de universidades del país. Vamos a seguir trabajando y nos gustaría que esto se replique”, finaliza.