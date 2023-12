Disfruta de una Navidad FUTURISTA con Claro Ecuador

En esta era digital, la presencia de la inteligencia artificial (IA) ha tejido una red innovadora que se extiende. Y Claro no se queda atrás, por eso ha tomado un paso adelante esta Navidad y se ha unido a la IA para traerles una sorpresa a sus clientes.

Y es así como el 14 de noviembre se dió el inicio de una nueva faceta para Claro Ecuador con el lanzamiento de su campaña La Magia de estar Conectados.

“La conceptualización, ejecución y lanzamiento de la campaña requirió al menos dos meses. Así nació La Magia de Estar Conectados”, expone Ricardo Zevallos, gerente de Comunicación. ¿Quién se puede resistir a las prometedoras promociones y experiencias que brinda este innovador enfoque?. En un diciembre impregnado de unión, emoción y momentos inolvidables, Claro desencadenó la magia que solo es posible con la conexión.

Diciembre por ser un mes lleno de significado, sirvió como telón de fondo perfecto para el despliegue de esta campaña. Claro no solo busca brindar promociones y experiencias; aspiraba a sumergir a Ecuador en una experiencia conectada, resaltando la magia que se desata cuando todos estamos interconectados.

Lo que hace que esta campaña sea aún más extraordiaria es su nexo con la inteligencia artificial. Claro se posiciona como una de las marcas más revolucionaras en presentar una propuesta moderna en el sector de las telecomunicaciones. Así le da vida a su campaña.

La magia de Claro no solo radica en la conectividad sino también en la manera en que la inteligencia artificial es intrínseca en la campaña.

Claro reconoce que la inteligencia artificial no sería posible sin el equipo humano detrás de la cortina. CORTESÍA

Generó los artes por IA

Todas las imágenes de la campaña son fruto de la inteligencia artificial, subrayando el compromiso y dedicación que Claro ha incorporado con sus tecnologías avanzadas.

TikTok como Escenario de Innovación

Claro Ecuador no solo destaca a nivel local: en la actualidad lidera la innovación de última tecnología. “Se trató de una colaboración estratégica donde todos los equipos unieron fuerzas para llevar a cabo el proyecto”, comparte Zevallos.

Reafirmando la Innovación y Conectividad

La Magia de Estar Conectados no solo es un eslogan; es una afirmación de la posición de Claro como referente en innovación y conectividad. La tecnología, en particular la inteligencia artificial, no solo potencia la comunicación sino también la creatividad y la diversión, subrayando su compromiso con la difusión y adopción responsable de nuevas tecnologías.

Filtros en las redes sociales principales

Con la presentación de dos filtros, uno para Meta y otro para TikTok (con 4000 usos), Claro busca que sus usuarios se sumerjan en la magia navideña, evidenciando su compromiso con las plataformas más participativas del mercado.

Homenaje a los profesionales y la etica

En un mundo digital en constante evolución, Claro reconoce que la inteligencia artificial no sería posible sin el equipo humano detrás de la cortina. Este equipo, dedicado a garantizar calidad, ética y eficacia en la implementación, no solo celebra la tecnología avanzada sino también el papel esencial de los profesionales que hacen posible esta experiencia única para los usuarios.

Detalle

Esta campaña no solo es un tributo a la Navidad, sino también una oda a la conexión, la innovación y la colaboración entre la tecnología y la humanidad. Claro Ecuador ha tejido un tapiz de magia digital que trasciende las expectativas, dejando una marca imborrable en el panorama de las campañas navideñas y redefiniendo el significado de la conexión en la era digital.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!