Cyberpunk 2077: el videojuego que pasó del 'hype' al fracaso en una semana

No dependió de un error en específico, pero sí fue el resultado de una cadena de acciones y decisiones que les obligaron a desaparecer, al menos, momentáneamente. Casi ocho años duró la espera y tan solo una semana tardaron en retirarlo de las tiendas luego de su lanzamiento.

Cyberpunk 2077, uno de los videojuegos más prometedores de la década, fracasó con la esperanza de renacer y recuperar a los fanáticos que confiaron en ellos. Pero, ¿qué sucedió realmente?

"El juego falló porque tenían prometido que los gráficos y la experiencia iba a ser increíble, tanto en la generación de PlayStation 4 y Xbox One, como en la nueva de PlayStation 5 y Xbox Serie X", explica el ecuatoriano Carlos Encalada, Gaming & Streaming Analyst para GUT Miami.

Básicamente, en PlayStation 4 y Xbox One era imposible jugar y los únicos que podían 'correr' el título desarrollado por CD Projekt RED de manera óptima "eran la futura generación o quienes tenían una computadora con tarjetas gráficas de serie 30 en adelante".

"Para resumirlo, resultó ser un juego muy pesado para el 90 % de las personas que querían jugarlo y el otro 10 % son quienes tienen ordenadores de $ 3.000", continúa Encalada.

Todo el hype creado en meses previos al lanzamiento disminuyó radicalmente. En gran parte, por la imposibilidad de los usuarios para disfrutar del juego. "Al ser un single player modo historia, las personas que no podían jugarlo se quedaron viendo streams de CyberPunk. Entonces ok, ya vi de qué va, vi los gráficos y ya para qué más", reflexiona el joven ecuatoriano. "Pero bueno, ese proyecto no es que no sucederá, simplemente lo están optimizando para que funcione de manera eficiente para todos", finaliza.

Si bien los discursos relacionados a este fracaso pueden tener similitudes sin importar las voces que opinen, es necesario detallar los factores que obligaron a Sony y Microsoft a retirarlo de sus plataformas digitales.

Retrasos que advertían problemas

En 2012, Cyberpunk 2077 fue anunciado por primera vez. Sin embargo, apenas en 2016 entró en producción y en el proceso sufrió tres retrasos considerables. De abril de 2020 pasó a septiembre, luego octubre y, finalmente, al 10 de diciembre del mismo año.

Si bien el desarrollo gráfico era ambicioso, el resultado final no lo alejaba mucho del resto de títulos de esta gama.

Gestión de proyecto poco acertada

La compañía polaca encarga de la realización de este videojuego, CD Projekt RED, acarreaba antecedentes prometedores con el lanzamiento previo de The Witcher 3, juego que les permitió crecer como estudio y elevar sus expectativas para uno nuevo como Cyberpunk 2077.

Con las ambiciones por el cielo, detalles como la manera de promocionar el juego fueron bastante cuestionables. Como por ejemplo, los roces con la transfobia en varias escenas.

Reseñas engañosas

El juego recibió críticas bastantes favorables en principio. ¿Cuál fue el error o la trampa? Que estas se enfocaron en la versión guiada para ordenadores, no para consolas.

Tan grave fue el error, con la intención de esconder fallos técnicos para PS4 y Xbox One, que la compañía se vio en la obligación de reconocerlo días después. Como si fuera poco, para tratar de calmar a quienes ya habían ordenado Cyberpunk, CD Projekt comunicó que quienes deseaban pedir un reembolso podían hacerlo sin problema a las respectivas tiendas. Pero, como todo lo malo que ya venía encadenado, olvidaron las políticas de cada almacén virtual.