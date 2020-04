Los esfuerzos por encontrar un medicamento para tratar el coronavirus siguen en marcha y a pesar de que algunos especialistas aseguran que la comunidad científica debe pensárselo bien antes de crear falsas ilusiones, al parecer ya hay un rayo de esperanza, ya que recientemente científicos chinos encontraron anticuerpos que resultan ser efectivos combatir el COVID-19. Y pese a que esto no es una sentencia definitiva, si constituye un gran avance en las investigaciones.

El descubrimiento lo informó el Dr. Zhang Linqi, de la Universidad de Beijing, quien asegura que un fármaco elaborado con anticuerpos como los que su equipo ha encontrado podría utilizarse con mayor eficacia que los enfoques actuales, incluidos los tratamientos con plasma.

A inicios de enero, este equipo junto a otro de un hospital de Shenzhen comenzaron a analizar los anticuerpos de la sangre extraída de los pacientes recuperados, logrando identificar 206 anticuerpos monoclonales que mostraron una "fuerte" capacidad para adherirse a las proteínas del virus. Posteriormente realizaron otra prueba para ver si realmente podían evitar que el virus entrara en las células, dijo a Reuters en una entrevista.

Entre los veinte primeros anticuerpos probados, cuatro fueron capaces de bloquear la entrada del patógeno y, de ellos, dos fueron "extremadamente buenos" a la hora de hacerlo, dijo Zhang. El equipo ahora trabaja en identificar los más potentes y posiblemente combinarlos para mitigar el riesgo de que el nuevo coronavirus mute.

Pero el científico aclara que esta no es la medicina en contra del coronavirus y no curaría a nadie, ya que los anticuerpos no son una vacuna, pero podrían administrarse a personas en riesgo con el objetivo de evitar que contraigan el COVID-19. Hasta el momento los tratamientos y los medicamentos solos o en conjunto que se administran a los pacientes solo aceleran el proceso de recuperación.

Normalmente lleva alrededor de dos años que un medicamento logre la aprobación para su uso en pacientes, pero la emergencia generada por el coronavirus está acelerando los procesos y pasos que antes se daban de forma secuencial ahora se hacen en paralelo, según destacó Zhang.

Sin embargo, estás siguen siendo grandes noticias, pues evitar contagios y una recuperación rápida significa un regreso pronto a la vida normal en menos tiempo. Si todo va bien, las empresas interesadas podrían producirlos en masa para probarlos, primero en animales y eventualmente en humanos.