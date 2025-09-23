Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Ciencia y Tecnología

Carlos Alcaraz
El tenista # 1 del mundo, Carlos Alcaraz, con un auto de la marca.Cortesía

BMW extiende su alianza con el tenista español Carlos Alcaraz

El # 2 del mundo afianza a largo plazo un contacto provechoso para ambas partes

Para la marca BMW el deporte es pilar importante en su estrategia de patrocinios, y queda evidenciado con alianzas con Real Madrid en fútbol, y Carlos Alcaraz en tenis.

RELACIONADAS

El deportista español, que luego de ganar el US Open hace unos días se volvió a consolidar como número 1 del mundo, tiene alianza con BMW desde 2022, cuando tenía 19 años, y ahora, ambos extendieron el contrato a largo plazo.

Kia EV3

El Kia EV3 es premiado como el Carro Mundial del 2025 en EE.UU.

Leer más

En el anuncio de la extensión de su alianza, el seis veces campeón de Grand Slam y el número uno más joven del mundo se mostró agradecido.

“Estoy encantado de seguir formando parte de la familia BMW, cuyos valores siempre han resonado profundamente con los míos. Estoy agradecido a BMW por el apoyo que recibí incluso antes de ganar mi primer Grand Slam y espero que podamos disfrutar de muchos más éxitos juntos”.

Por otro lado, Uwe Dreher, vicepresidente de marketing de BMW Europa, declaró: “Estamos encantados de continuar nuestro viaje con Carlos Alcaraz. Su pasión por el deporte y su búsqueda de la excelencia están en consonancia con los valores de nuestra marca”.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. El Club 22 de julio deja Esmeraldas por Imbabura debido a la violencia

  2. BMW extiende su alianza con el tenista español Carlos Alcaraz

  3. Refinería Esmeraldas: Baja producción de diésel prémium se cubrió con más importación

  4. Desafío 50K en Guayaquil: más de 100 ciclistas se unieron por el Día sin Auto

  5. ¿Por qué asesinaron a B-King y DJ Regio Clown en México?

LO MÁS VISTO

  1. ¿Cómo aplicar al Bono Raíces en Ecuador?: requisitos para ser beneficiario de $ 1.000

  2. Bono Raíces Ecuador: ¿Cómo puedo saber si soy elegible para recibir la ayuda?

  3. Paro nacional Ecuador: Educación suspendió clases presenciales en estos 11 lugares

  4. Toque de queda Ecuador hoy 22 de septiembre: horarios, restricciones y provincias

  5. Paro nacional 2025: cronología de la protesta en Ecuador, jornada 23 de septiembre

Te recomendamos