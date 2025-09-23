BMW extiende su alianza con el tenista español Carlos Alcaraz

El # 2 del mundo afianza a largo plazo un contacto provechoso para ambas partes

El tenista # 1 del mundo, Carlos Alcaraz, con un auto de la marca.

Para la marca BMW el deporte es pilar importante en su estrategia de patrocinios, y queda evidenciado con alianzas con Real Madrid en fútbol, y Carlos Alcaraz en tenis.

El deportista español, que luego de ganar el US Open hace unos días se volvió a consolidar como número 1 del mundo, tiene alianza con BMW desde 2022, cuando tenía 19 años, y ahora, ambos extendieron el contrato a largo plazo.

El Kia EV3 es premiado como el Carro Mundial del 2025 en EE.UU. Leer más

En el anuncio de la extensión de su alianza, el seis veces campeón de Grand Slam y el número uno más joven del mundo se mostró agradecido.

“Estoy encantado de seguir formando parte de la familia BMW, cuyos valores siempre han resonado profundamente con los míos. Estoy agradecido a BMW por el apoyo que recibí incluso antes de ganar mi primer Grand Slam y espero que podamos disfrutar de muchos más éxitos juntos”.

Por otro lado, Uwe Dreher, vicepresidente de marketing de BMW Europa, declaró: “Estamos encantados de continuar nuestro viaje con Carlos Alcaraz. Su pasión por el deporte y su búsqueda de la excelencia están en consonancia con los valores de nuestra marca”.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!