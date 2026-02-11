BAIC y FOTON consolidan su posición en movilidad tras fuerte repunte en 2025

Baic es una de las marca con mayor repunte en ventas en Ecuador.

Las marcas respaldadas por Automotores y Anexos S.A., BAIC y FOTON, experimentaron un repunte 2025 importante, respecto a 2024, consolidándose como marcas referentes en soluciones de transporte y movilidad con presencia en más de 80 países, entre ellos Ecuador, Costa Rica, Brasil, México, Uruguay, Colombia, Venezuela y Perú.

BAIC: expansión global y llegada de híbridos al Ecuador

BAIC, fundado en 1958, forma parte de los cinco principales grupos automotrices de China y cuenta con operaciones en más de 50 países y regiones. El grupo dispone de nueve fábricas a nivel mundial y más de 290 redes de ventas, lo que le permite atender distintos mercados con un portafolio amplio y diversificado.

A nivel global, mantiene alianzas estratégicas con marcas como Mercedes-Benz y Hyundai, y posee una participación del 9,98 % en Daimler AG, fortaleciendo su posicionamiento, capacidad tecnológica y desarrollo de producto.

Ya en el mercado ecuatoriano BAIC está presente desde 2018, consolidando de manera progresiva su portafolio y propuesta de valor. En 2025, la automotriz marcó un hito al incorporar sus primeros modelos híbridos, el BJ30 y el BJ60, que introducen un nuevo concepto de movilidad al combinar tecnología, eficiencia y diseño, con atributos pensados para adaptarse a los distintos estilos de vida del conductor actual.

FOTON: crecimiento en ventas y liderazgo en movilidad

FOTON, con 29 años de innovación y liderazgo a nivel global, se reforzó en 2025 como una marca referente en soluciones de transporte y movilidad con presencia en más de 80 países, entre ellos Ecuador, Costa Rica, Brasil, México, Uruguay, Colombia, Venezuela y Perú. Con una fuerza laboral de más de 26.000 colaboradores, ocho plantas de producción y tres centros de Investigación y Desarrollo, la marca ha construido alianzas estratégicas con compañías como Cummins, Bosch, Daimler AG y Lotus, fortaleciendo su posicionamiento en tecnología, eficiencia y confiabilidad dentro de la industria automotriz mundial.

En Ecuador, solo en 2025, FOTON mostró un crecimiento sostenido en sus diferentes líneas de negocio. En el segmento de camionetas, la marca registró un crecimiento del 90,8 % en ventas frente a 2024, alcanzando 748 unidades comercializadas en 2025 y elevando su participación de mercado del 1,95 % al 3,24 %.

El segmento de vans también evidenció un desempeño positivo, con un crecimiento del 29 % en ventas frente a 2024, alcanzando 508 unidades comercializadas en 2025. En el segmento de vans de pasajeros y medianas, lograron una participación de mercado del 38 %, consolidando su presencia en esta categoría.

Mientras que en el segmento de camiones presentó una recuperación significativa, con un crecimiento del 72,1 % en ventas frente a 2024, alcanzando 743 unidades comercializadas en 2025 y una participación de mercado del 5,1 %, superior al 4,6 % registrado el año anterior.

