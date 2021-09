Epic Games tendrá que pagar millonaria suma de dinero a Apple

La jueza Yvonne González Rogers, del Distrito Norte de California, dictaminó este viernes 10 de septiembre, que la empresa norteamericana Apple, había violado la Ley de ‘Competencia Desleal’ de California al obligar a Fortnite y a su fabricante Epic Games a usar los sistemas de pago de Apple en la App Store. Con este método de pago, la empresa ha obtenido una comisión del 30% en cada compra dentro de la aplicación en el proceso.

La batalla judicial entre la mega empresa Apple y Epic Games, compañía desarrolladora de videojuegos, ha tomado muchos meses, desde su inicio en agosto y ha finalizado con la orden judicial dictaminada por González, en donde exige a la empresa fabricantes de IPhone, permitir a los desarrolladores usar opciones de pago externas.

Una de las afirmaciones que eran parte de la demanda, colocaban a Apple como un monopolio, que al final fueron desestimadas.

Dado el expediente del juicio, el Tribunal no puede concluir en última instancia que Apple es un monopolista según las leyes antimonopolio federales o estatales...El éxito no es ilegal. El expediente final del ensayo no incluyó evidencia de otros factores críticos, como barreras de entrada y conductas que disminuyen la producción o la innovación en el mercado relevante

Yvonne Gonzalez Rogers, jueza