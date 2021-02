Adidas alerta sobre promoción falsa que circula en Internet

Adidas identificó en los últimos días la viralización de un mensaje falso que circula por grupos de WhatsApp y redes sociales, misma que invita a participar en un supuesto sorteo de productos de la marca con motivo de la celebración de su aniversario número 100.

Este es un caso de las conocidas campañas “phishing”, una modalidad de extracción de datos personales y credenciales a través de plataformas de mensajería que ponen en riesgo la confidencialidad de esos datos, a la vez que hace uso indebido de la marca Adidas.

CÓMO FUNCIONAN ESTE TIPO DE FRAUDES

Usar dominios, accesos o links que no corresponden a los sitios oficiales de la marca. Sin embargo, hacen uso del nombre y de logos oficiales para captar la atención de los usuarios. Adidas cuenta con su web oficial como canal de información: https://www.adidas.com/us

Aplican juegos o encuestas para simular la entrega de un premio, que posteriormente solicitará cumplir un registro de datos para reclamarlo.

Exigen compartir la invitación a un número determinado de personas o grupos de WhatsApp, con el objetivo de viralizar la actividad y acceder a datos mediante esta modalidad de mensajería.

Al finalizar el proceso, estas páginas no ofrecen respaldos que le permitan al usuario reclamar el supuesto premio.

Roberto Castells, Gerente de Marketing de Medeport, compañía que representa a Adidas en Ecuador, afirma: “tenemos la responsabilidad de proteger a nuestros clientes y a la comunidad en general de este tipo de estafas, por ello levantamos la alerta para que procuren no ingresar a páginas no autorizadas, ni compartir links fraudulentos. Adidas no realiza sorteos a través de mensajería instantánea. Nuestras promociones son comunicadas por nuestros canales oficiales, embajadores de marca y a través de nuestras tiendas que cuentan con un sistema de atención virtual a nivel nacional, mediante WhatsApp".

RECOMENDACIONES

Desconfíe de las promociones que lleguen a través de medios no oficiales Adidas.

Evite hacer clic en enlaces sospechosos, aunque este sea compartido por una persona de confianza.

No comparta información, enlaces o archivos sin estar seguros de su procedencia.