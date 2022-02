Se acerca San Valentín y, si eres de esas personas que aprovechan este día para hacer algo especial con tu pareja, te traemos una propuesta diferente: disfrutar de videojuegos donde el amor tiene un papel muy importante. Acá cinco recomendaciones:

Last day of June

Si te gustó la película 'Up, 'Last day of June' este juego es para ti. Cuenta los primeros compases de la película de animación de Pixar. Este emotivo juego de 2017 para PS4 cuenta una historia de amor con una mecánica muy original en la que podrás cambiar el pasado. Disponible en PS Store y en Steam.

Haven

Enamorarse es complicado pero ya llevar una relación de pareja es toda una aventura... tanto es así que existe un juego centrado en ello: se trata del RPG 'Haven'. Está disponible en Steam para PC, en Microsoft Store para PC y Xbox (está en Game Pass) y en PS Store.

The Moon

Otro título indie altamente romántico es este 'To the Moon', que narra una bonita historia sobre el deseo de ver la luna antes de morir de Johnny Wyles. Pero, más que esta aspiración, 'To the Moon' es una historia de amor entre el protagonista y River, su amor de la infancia. Ojo porque quizás queráis tener un paquete de pañuelos cerca. Disponible para PC en Steam, para iOS, para Android y en la Nintendo eStore.

Final Fantasy X

La saga Final Fantasy es conocida por sus intrincadas tramas, el carisma de sus personajes y por supuesto, por su misión de salvar el mundo. Pero además, prácticamente en cada entrega hay una historia de amor. El 'Final Fantasy VII' es el más tópico (aunque el año pasado salió el remake (34 euros)), pero el más accesible para el jugador actual es el Final Fantasy X, donde Yuna y Tidus, su guardian, se enamoran. Disponible en formato digital para PS Store y para Microsoft.

Our Life: Beginnings & Always

El primer paso para que surja el amor es intentarlo. Vamos, ligar. Y eso es precisamente lo que haces en esta visual novela en la que tú, como protagonista, ligas con el vecino. Gratis en Steam para PC.