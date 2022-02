Este 14 de febrero no te quedes con el deseo de confesar tus sentimientos a aquella persona tan especial para ti, pero tampoco lo hagas tan sencillo. Si no sabes como expresar de forma correcta o adecuada tus sentimientos, o sientes que le falta algo a tu plan de propuesta, siempre puedes recurrir a la solución más conocida por las personas, dedicar una canción.

Una canción no es una salida fácil para abrir tu corazón, pero si son un buen acompañamiento para hacerlo de manera que llegue con mayor fluidez a quien le quieras transmitir aquello que piensas.

A continuación en EXPRESO te detallamos una lista de canciones para que logres comunicar tus sentimientos más profundos con las más dulces melodías.

● Can't help falling in love with you - Elvis Presley

Un clásico y de las mejores canciones para dar a entender tus sentimientos con el mejor ritmo y letra que puedas imaginar.

● Hooked on a feeling - Blue Swede

Un acercamiento más rítmico y alegre para demostrar tu aprecio a quien amas, porque la música romántica no tiene que ser siempre igual.

● Completamente enamorados – Chayanne.

Esta canción es perfecta para dar a entender a tu pareja que ese amor que tienes, no ha cambiado y sigue siendo el mismo, porque con Chayanne es imposible no encontrar las palabras exactas.

● Me he vuelto a enamorar - La Iguana Invisible

Si quieres usar música local, esta canción de La Iguana Invisible es una buena opción para mostrarle a esa persona que quieres, cuánto quieres estar a su lado.

● Something - The Beatles, George Harrison

Una canción perfecta para describir que amas a alguien desde su forma de respirar hasta su forma de hablar.

Las canciones si bien son un acompañante para una declaración de amor, estas solas también son ideales para describir los sentimientos de una persona sin decir una sola palabra.