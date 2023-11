La zarzuela llega a la capital

No te pierdas esta aclamada obra

En 1896, el compositor español Gerónimo Giménez estrenó ‘El baile de Luis Alonso’, un sainete lírico que se convirtió en un éxito con el público. Frente a la enorme acogida, el año siguiente escribió y montó ‘La boda de Luis Alonso’, una “precuela” a la historia que el público recibió con gran alegría.

Este mes, las dos obras aterrizan en la capital en una misma zarzuela titulada ‘La boda y el baile de Luis Alonso’, que se presentará del 23 al 25 de noviembre en el marco de la celebración de los 137 años de la apertura del Teatro Nacional Sucre y como parte de las fiestas de Quito.

La zarzuela cuenta la historia de Luis Alonso, un célebre y maduro profesor de danza en la ciudad de Cádiz que está a punto de casarse con la bella María Jesús, más joven que él.

La boda se celebra por todo lo alto en el salón de baile de Luis Alonso. Sin embargo, el antiguo novio de María Jesús, “er Grabié”, entra en escena provocando el caos con el fin de arruinar las nupcias.

La inesperada fiesta matrimonial, sin embargo, es solo uno de los desastres que persigue a los esposos, pues semanas después acontecen todo tipo de situaciones humorísticas entre María Jesús, Tinoco (guitarrista de la academia y pretendiente, aunque casado), la esposa de este y otros curiosos personajes en una comedia de enredo y fantasía, con una fiesta de canto y baile inolvidable a cargo de un cuadro flamenco y un gran bailaor internacional nacido en la ciudad andaluza de Granada.

Así lo explica Antonio Torres, afamado barítono y director escénico de Zarzuela Colombia, quien llegó a la capital para desarrollar el montaje.

“Mi proyecto fue unir ambas obras y unirlas en un título único y grande. La idea era ensamblar las piezas en el orden cronológico, no de creación. El reto, sin embargo, no fue ese, sino adaptarla a los nuevos tiempos. Me gusta mantener el contexto histórico, pero es necesario que sea fácil de entender para el público”, señala.

Esto implicó aligerar el uso del español andaluz que usan los personajes, y darle el contexto adecuado al ‘caló’, idioma gitano que es parte del uso idiomático de la época.

Las tres funciones de ‘La boda y el baile de Luis Alonso’ se presentarán a las 19:30, en el Teatro Nacional Sucre. El costo de ingreso es de $ 15 y $ 25, según la localidad.

Tomas de los ensayos cortesía teatro sucre

El género más querido

“Yo llevo veinte años de experiencia en Latinoamérica como cantante y como director y es impresionante el cariño que le tiene la gente a la zarzuela”, señala Torres. Este añade que, si bien el género nació en España, existe zarzuela latinoamericana y el género tiene incluso más aceptación que en su país de origen. “El musical americano tiene su fama posterior, pero la zarzuela, para los que hablamos español, sigue siendo un favorito”, agrega. La aceptación, reflexiona el artista, se debe a la temática cómica que suele ser parte de las historias de la zarzuela, así como su relación con lo popular. “Son muy de la gente sencilla y son muy divertidas”, comenta.

La música un hito

El intermedio instrumental de ‘La boda de Luis Alonso’ es probablemente el más popular de la zarzuela. Para Torres, la universalidad de la obra también tiene que ver con la aceptación que genera la composición musical de esta. “Tiene algún código mágico en la partitura que se te inserta en el cerebro y te alegra el día”, dice.

En esta puesta en escena, la dirección musical está a cargo del maestro argentino Jorge Doumont y cuenta con la intervención del tenor peruano español Lorenzo Moncloa y la mezzosoprano nacional Andrea Cóndor, así como del Coro Mixto Ciudad de Quito, la Escuela Lírica de la FTNS y la Banda Sinfónica Metropolitana.

Una fiesta sobre las tablas

La puesta en escena de ‘La boda y el baile de Luis Alonso’ tiene ciertas particularidades que la diferencian de otras producciones, explica Torres. Una de ellas es que la sección del baile, tendrá una fiesta flamenca en pleno que incluirá guitarra, cajón, canto y baile. En esta intervención participará el bailaor español Fran Vilchez.

Asimismo, la obra también celebrará al toro, más no a las corridas. “Hay un homenaje al toro, pero al toro como especie, no como un animal maltratado, torturado y sacrificado tantos siglos. Aquí hacemos un homenaje al bello animal que a través de la historia ha sido icónico”, dice el director.

