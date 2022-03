Serio, cansado y con honda preocupación luce el rostro del presidente de Ucrania durante las emisiones televisivas. El mandatario de 44 años, quien antes de ser político fue humorista y actor, probablemente esté desempeñando el papel más difícil de su vida: enfrentar y resistir la invasión de Rusia.

Después de 17 días de guerra, sigue mostrándose firme y al pie de la batalla, dispuesto a defender la independencia de su país. “Son muchas noches casi sin dormir, pero ya dormiremos después de la guerra, después de la victoria. Lucharemos el tiempo que sea necesario”, ha sentenciado este líder en los emotivos y patrióticos videos que graba y publica en Internet desde su búnker.

No tenemos armas nucleares, no tenemos petróleo, pero tenemos nación, tenemos nuestra gente, tenemos nuestro país. Ese es nuestro oro. No tenemos nada que perder, solo nuestra libertad (...) Si piensan que tenemos miedo, se equivocan. No saben nada de nosotros.

Y aunque hace pocos días (martes 8 marzo) Zelenski abrió la posibilidad de solucionar el conflicto con Rusia al admitir que existe una oportunidad para reconocer a Crimea como parte del territorio ruso y a las autoproclamadas repúblicas de Donbas, solicitó al presidente ruso Vladímir Putin establecer un diálogo directo, pero rechazó someterse a ultimátums. “Estoy listo para un diálogo, no para una rendición”, puntualizó.

Y es que ha demostrado que agallas no le faltan. Sus discursos estremecen al Ejército, a la población y, especialmente, a los dirigentes de la UE cuando les dice que, si se quedan cruzados de brazos, el expansionismo putiniano no se detendrá: “Si desaparecemos nosotros, luego irán por los países bálticos”. Son las palabras que los ciudadanos escuchan emocionados mientras huyen, mujeres y niños principalmente, de esta guerra, que hasta el momento ha dejado más de 2.000 civiles muertos, según el Servicio Estatal de Emergencia de Ucrania, mientras que más de un millón han huido hacia Polonia, dicen las Naciones Unidas.

El miedo no es un factor que preocupe a Volodímir Zelenski, quien ha sobrevivido a tres intentos de asesinato en Kiev, a manos de mercenarios y fuerzas chechenas, según fuentes citadas por el periódico The Times. Tampoco es una opción salir de la capital ni aceptar la oferta de evacuación que le ha hecho el presidente de Estados Unidos. Su meta es permanecer frente al cañón, aun a costa de su propia vida.

¿Quién es este hombre que ha tomado protagonismo en estos días, que pide la adhesión de su país a la UE y a la Alianza Atlántica, que ha pedido (e incluso suplicado) al Kremlin la paz y que no se cansa de arengar a su pueblo?

Actor, bailarín y humorista

El gobernante ucraniano, que fue comediante, bailarín (ganador de ‘Bailando con las estrellas’ en 2006) y actor antes de entrar a la política y enfrentar el ataque militar del gobierno de Putin, nació hace 44 años en Krivyi Rih, en el seno de una familia “judía soviética” (en un régimen en el que la religión estaba reprimida), cuando se usaba más el ruso que el ucraniano. Su padre, Oleksandr Zelenski, según Wikipedia, es un profesor que dirige el departamento académico de cibernética y hardware informático en el Instituto de Economía de Krivói Rog. Y su madre, Rimma Zelenska, solía trabajar como ingeniera.

En el 2000 se graduó en Derecho en la Universidad Económica Nacional de Kiev. No obstante desde 1997, a los 17 años, estuvo ligado al mundo de la interpretación como actor, guionista y productor en la productora Kvartal 95, que más tarde se transformó en un equipo de comedia con el mismo nombre. Ha protagonizado las cintas ‘Love in the Big City’ (2008), ‘Office Romance’ (2009), ‘Our Time’ (2011) y ‘Rzhevsky contra Napoleón’ (2012).

Lo catapultó a la fama la serie de televisión ‘Servidor del pueblo’ (2015), en la que interpretaba a un modesto profesor de historia de secundaria que gana las elecciones presidenciales después de que un video viral lo muestra despotricando contra la corrupción gubernamental en Ucrania.

El impacto de la serie fue tan grande que la productora decidió crear un partido político con el mismo nombre, Servidor del Pueblo, que en poco tiempo se ganó la simpatía de la sociedad ucraniana.

Y quién diría que de la ficción a la realidad, en 2019, Zelenski se convertiría en presidente al ganar en segunda vuelta las elecciones presidenciales ucranianas, con más del 70 % de los votos, empezando así una nueva etapa en su vida.

Su trajinar político

Cuando llegó a la Presidencia del país, su inmadurez política se hizo evidente. Fueron bien aceptadas sus primeras medidas contra la corrupción, la liberalización del mercado agrícola, la digitalización y la modernización de la red de carreteras. Su compromiso de resolver con el diálogo el conflicto en el Donbas no logró fruto y tampoco gozaba de la simpatía de los magnates. Y cuando su aceptación empezaba a disminuir debido a que se lo vinculaba con ciertos casos de corrupción, llegó la invasión de Rusia y su popularidad creció como la espuma. El mandatario permanece en Kiev como un líder militar, motivando constantemente al Ejército y a la ciudadanía a que resistan.

Sin duda, un hombre digno de admiración que, a pesar de su escasa experiencia política, ha demostrado coraje y valentía para hacer frente a una de las naciones más fuertes del mundo.

Su gran amor

Está casado con la guionista de televisión Olena Zelenska, su amor de juventud, y han procreado dos hijos: Aleksandra (17) y Kiril (9). La arquitecta de profesión y primera dama (44 años) se desenvuelve como pez en el agua en las redes sociales. Es impulsora de la cultura y de un sistema nutricional para escuelas, también ‘influencer healthy’ (da consejos sobre comida sana), con 2,1 millones de seguidores en Instagram. Ha sido portada de Vogue y aunque su esposo y su familia están en el ojo del huracán, no deja de alentar a los ucranianos a frenar la invasión de Rusia

Datos

Nació el 25 de enero de 1978 en Krivói Rog, RSS de Ucrania.

De padre judíos. Su padre, Oleksandr Zelenski, es un profesor que dirige un departamento académico de cibernética y hardware informático en el Instituto de Economía de Krivói Rog, su madre Rimma Zelenska solía trabajar como ingeniera.

Licenciatura en Derecho en el Instituto de Economía de Krivói Rog.

Obtuvo varios reconocimientos en festivales de cine internacionales, así como más de 30 premios de la televisión ucraniana.