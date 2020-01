Victoria Beckham, la mujer perfecta

Todo en ella es perfecto: su familia, su armario, sus poses y su esbelta silueta. Bueno, es lo que muchos imaginan, pero lo cierto es que Victoria Beckham desmitifica esta creencia y acepta que no se cree bella. La diseñadora ha revelado también que le llevó años aceptar sus "imperfecciones".

Lo dejó claro en una entrevista con Harper’s Bazaar en la que ha contado cómo se siente: "No me considero hermosa. No, absolutamente no. Pero hago lo mejor con lo que tengo. Veo mis imperfecciones y defectos y sonrío: soy quien soy y no voy a tratar de cambiar eso. Me ha llevado mucho, mucho tiempo reconocer que a los 45 años en realidad estoy bien".

En octubre, en el programa británico This Morning, ya aseguró que ya no intenta aparentar ser más joven. Lo único que quiere es sentirse lo mejor posible acorde a su edad. Por eso trabaja en ello. "No me molesta hacerme mayor y no voy a intentar parecer más joven de lo que soy. Solo quiero lucir bien y sana para la edad que tengo: tratar de convertirme en la mejor versión de mí misma y cuidarme al máximo. La verdad es que no quiero cambiar nada de mi apariencia", manifestó.

En cuanto a los otros ámbitos de su vida, junto a su esposo, el exfutbolista David Beckham, y sus cuatro hijos, pareciera que la vida le sonriera, pero la verdad es que su firma de ropa ha sufrido importantes problemas por los que se vio obligada a hacer recortes importantes, luego de que su marca de moda homónima alcanzara los 47 millones de dólares en deudas. Victoria Beckham asegura que lucha para que su firma sea un éxito, ya que sostiene que nunca produciría ropa por el simple hecho de hacerlo, que debe ser rentable económicamente y en ventas. “Se trata de presentar ropa que sea lo suficientemente elevada para la pasarela, pero que la gente realmente vaya a usar. Nunca se trata de mostrar la moda por mostrarla”, dijo sobre sus colecciones.

"Me gusta experimentar todo lo que implica este proceso de envejecer. Me agrada cómo soy porque es lo que hay, es lo que me define. Todos nos haremos mayores y eso lo tengo completamente aceptado"