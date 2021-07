Vanessa Barbery, la ‘techno girl’ de los negocios

Su celular y laptop son su puerta al mundo. Con cerca de 10 años de trayectoria, Vanessa Barbery Páez ha logrado convertirse en un referente de la organización, ventas, tecnología y productividad en Ecuador al ser la guía en estos temas de miles de personas en distintas plataformas digitales.

A través de podcasts, charlas, clases y talleres; la guayaquileña enseña cómo su alto nivel de persuasión, saber manejar grandes equipos de personas y habilidad para hacer preguntas claves; le han pemritido cerrar tratos comerciales de forma rápida y exitosa. Su meta es que las personas aprendan las técnicas correctas para que así, también las pongan en práctica en cualquier campo de acción.

Área empresarial

De pequeña, Vanessa (30), deseaba ser periodista o escritora y por eso decidió estudiar Comunicación Social en la Universidad Casa Grande. Sin embargo, en el camino descubrió que tenía un gran interés por el marketing y eso hizo que, a sus 21 años, fundase desde cero su propia agencia de marketing digital. “Fue mi primer hito profesional. Al ser tan joven no sabía lo que me esperaba y eso hacía que no tuviera miedo a nada”, recuerda. Aunque en el camino se encontró con muchas trabas, fue su mejor escuela para conocer cómo era el área laboral en Guayaquil.

Luego de cinco años recibió una propuesta de trabajo para ocupar un puesto en una multinacional enfocada en el área de comunicación.

“Me uní al mundo corporativo y cerré mi agencia. Algunas personas me cuestionaron, pero para mí fue la mejor decisión de mi vida porque entré como gerente de Transformación Digital. En el proceso aprendí muchos temas como la forma de trabajar en una corporación con altos perfiles de liderazgo”.

Luego de un año en la empresa, otra multinacional de tecnología y consultoría le ofreció ser parte de su equipo como líder de Innovación para Ecuador. Al no temerle a los retos, Vanessa aceptó y por cerca de tres años, poco a poco, fue ascendiendo hasta tener un rol global convirtiéndose en la cabeza del área de ventas. “Mientras tenía ese cargo, me fui a vivir a México junto a mi esposo y al ser una compañía de alcance masivo, tuve la opción de proyectarme internacionalmente y viajar por varios países del mundo”, comenta.

‘El salto al abismo’

Aunque Vanessa amaba su trabajo, en el 2020 se dio cuenta de que no era plenamente feliz. “Tenía una vida tan agitada, estaba siempre con clientes y manejaba millones de dólares. Pero al trabajar desde casa en la pandemia tuve más oportunidad de introspección y descubrí que quería volver a emprender”.

Y, aunque tuvo miedo de lo que pasaría, decidió escuchar a su corazón y dejar su trabajo seguro para crear nuevamente su propio camino. Es cierto que la primera semana luego de la renuncia lloró muchas veces, pero poco a poco se armó de valentía y comenzó a planear su nuevo plan de acción.

En diciembre, lanzó su primer curso de planificación, para luego seguir creciendo y dar más talleres sobre cómo mejorar las ventas (sea un servicio o producto) y coaching a personas de varios países como Ecuador, México, España, Argentina y Estados Unidos.

Además, uno de sus principales pilares de trabajo es impulsar a las mujeres a alcanzar su mayor potencial profesional. Al ser experta en innovación y liderazgo femenino, constantemente se enfoca en ayudar a que las féminas no se queden atrás en la carrera corporativa. Para Vanessa, más allá del producto o servicio que se ofrezca, la clave está en aprender cómo proyectarse profesionalmente, mejorar la comunicación, seguridad en sí mismo y amor propio.

Es hora de ayudar

Sobresale en redes sociales por otorgar constantemente de forma gratuita información y charlas para quienes desean aprender más de sus áreas de acción. Además, cuenta con el podcast ‘Alcanza lo que quieras’, en el que aborda los temas cómo aprender a triplicar las ventas en su negocio, cómo crear un proyecto desde cero, cómo atraer clientes, entre otros.

“Me encanta enseñar y ayudar a través de la tecnología. Mi objetivo es que haya igualdad de oportunidades para todos. Que hombres y mujeres estén más preparados para ser un impulso económico en sus hogares”.

¿Qué aconseja a las personas que aún tienen miedo de emprender? “Lanzarse al agua sin esperar a tener el proyecto perfecto. Todo se mejora en el camino, pero para eso hay que empezar”, asegura.

Su podcast se llama ‘Alcanza lo que quieras’. Cortesía

Tips de planificación

Organice su agenda semanal en dos partes: actividades personales y profesionales. No postergue nada y detalle cuánto tiempo le tomará hacer cada cosa. Revise de su cronograma y delegue aquellas acciones que no le permitan ser más proactivo. De esta forma, descubra qué es lo que realmente le genera valor y lo ayuda a crecer. Salga de su zona de confort y cree un plan de acción basado en sus metas a largo plazo.

Personal

Nació en Guayaquil, pero vive en México.

Estudió Comunicación con una especialidad en marketing.

Tiene un diplomado en liderazgo femenino, liderazgo empresarial, creatividad e innovación.

Su esposo Eduardo es su mayor impulso y es la persona que más la inspira.

Su libro favorito es ‘La semana laboral de 4 horas’, de Tim Ferris.