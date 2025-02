Renueva tu hogar sin gastar de más: tendencias y consejos económicos

Renovar la apariencia del hogar no siempre implica grandes inversiones. Estefanía González, Jefa de Especificación de Novopan, asegura: "Es posible transformar tus espacios de manera económica y estilizada". Entre las recomendaciones destaca el uso de tonos neutros como marrones, beige y terracota para las paredes, lo que aporta calidez y conexión con la naturaleza sin gastar mucho. Además, sugiere optar por materiales sostenibles y económicos, como los paneles de madera reciclada, que no solo embellecen el hogar sino que también promueven la economía circular. “Al elegir estos materiales, no solo se embellece el espacio, sino que también se lo hará en línea con prácticas sostenibles”, puntualiza.

Proyecto "Hazlo tú mismo"

El mobiliario multifuncional es una excelente manera de maximizar el espacio y el presupuesto. "Una cama con cajones integrados o una mesa extensible para el comedor ofrecen practicidad sin sacrificar el estilo", comenta González. Además, los proyectos DIY (Hazlo tú mismo) son una alternativa creativa para personalizar los espacios sin gastar de más. Reutilizar madera reciclada para crear estantes, marcos o mesas auxiliares puede darle un toque único al hogar.

“Muchas veces, los retazos de madera en tiendas de materiales pueden adquirirse a precios reducidos y servir para proyectos creativos”, agrega la experta.

La importancia de la iluminación

Disfrutar del fútbol ecuatoriano desde casa y apostar con responsabilidad Leer más

Finalmente, mejorar la iluminación también puede transformar completamente un ambiente. Lámparas de pie, luces colgantes o guirnaldas luminosas aportan calidez y profundidad sin necesidad de grandes gastos. González recomienda opciones mayores en mercados locales o tiendas de segunda mano para encontrar hallazgos únicos.

“Intento guardar las ideas que te gustan de redes sociales como Pinterest e Instagram y recrearlas con materiales accesibles o reciclados”, concluye el representante de Novopan.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? SUSCRÍBETE AQUÍ.