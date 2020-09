Marca personal: ¿Cómo desarrollarla para destacar en el entorno laboral?

Si estás leyendo esto y tienes una cuenta en redes sociales, lo primero que debes saber es que ya tienes una marca personal: la has ido forjando —quizá sin notarlo— con acciones en línea como expresar tu opinión sobre diversos temas y al publicar o recomendar cierto tipo de contenido; también que aprender a gestionarla puede favorecer tu perfil profesional. Pero, ¿cómo orientarla a este objetivo? EXPRESO te explica por dónde empezar, cuáles son los errores más comunes que se cometen en el camino y qué herramientas no pueden faltar.

Entrevista laboral en línea: guía para un desempeño exitoso Leer más

Sonia Yánez Blum, directora de la @academiadeprcom, advierte que todos tenemos marca personal: “Que no seamos conscientes o controlemos lo que publicamos no nos exime de proyectar online los atributos que en el entorno digital se le da a nuestro nombre e imagen, ya sean positivos o negativos”. Consultora de marca personal y profesional, Yánez resalta la importancia de comprender que tu nombre es tu patrimonio y mayor activo; por ello, no hay que esperar a perder un trabajo para decidir potenciarlo.

“Marca personal es el esfuerzo programado para posicionar el nombre y atributos de una persona respecto al resto de profesionales de su sector” Sonia Yánez Blum, directora de la @academiadeprcom

Confinamiento y videollamadas: ¿Por qué nos satura comunicarnos virtualmente? Leer más

Cuando quieres escalar posiciones en el ámbito laboral "para una renovación o reinvención de tu profesión, hablamos de la construcción de una marca personal profesional”, dice la también catedrática de Marketing y Comunicación. Se debe adquirir mayor conciencia sobre lo que se publica y cómo esto podría beneficiar o perjudicar el “patrimonio reputacional” de una persona y el modo en que se diferencia de otras en un sector específico.

¿POR DÓNDE EMPEZAR?

Hay tres conceptos básicos que debes tener claros para desarrollarla: el de la huella digital, el de la reputación en línea y el de la imagen. El primero es toda la información sobre ti que se puede encontrar en Internet, desde noticias, publicaciones propias y de terceros, hasta fotos e interacciones en redes sociales; el segundo, la idea que otros se forman acerca de ti, en base a lo anterior; mientras el tercero se expone tanto online como offline y se refiere a lo que se proyecta por factores como la forma de vestir y hablar.

LinkedIn: ¿Cuáles son las habilidades que más se necesitan en 2020? Leer más

Pero también es fundamental hacer introspección: cuestionarse para definir las fortalezas y debilidades propias. Interiorizar al respecto te ayudará a construir una marca que represente de forma precisa tu identidad y te permita destacar. La Universidad de Northeastern sugiere plantear y contestar preguntas como estas: en qué áreas de trabajo destacas; qué te motiva; qué características reconocen en ti otras personas; en qué proyectos han tenido que ayudar otras personas en más de una ocasión; cuáles son roles que agotan tu energía; y, finalmente, a qué actividades puedes dedicar horas sin sentirte abrumado o cansado.

“Tu marca personal es más que un reflejo de quién eres hoy; es una hoja de ruta de adónde ir”, se indica en la publicación del centro de estudios estadounidense, en la que se aconseja que, una vez que determines las habilidades y rasgos que te distinguen, establezcas también cuál es la audiencia que deseas alcanzar, por ejemplo, líderes de la industria o reclutadores, para de acuerdo a eso trazar estrategias. Cuanto antes la definas, más fácil será desarrollar y mostrar tu historia, porque “comprenderás mejor el tipo de historia que necesitas contar y dónde debes contarla”.

Nueva normalidad, nuevos profesionales Leer más

Es aquí cuando gestionar la presencia en línea se vuelve indispensable, pues de no hacerlo —sostiene Yánez Blum— se pierden varias oportunidades de ser visibles y de ser valorados. “Refleja habilidades blandas y duras, permite leer entre líneas a tus jefes, colegas, clientes o reclutadores: Internet te permite acceder a audiencias en cualquier parte del mundo y a oportunidades que antes eran poco probables por las distancias”, dice la comunicadora, de 42 años, quien asegura que tanto Google como las redes sociales son las actuales páginas amarillas.

ATENCIÓN A TU ACTIVIDAD EN LÍNEA

¡Los pros y contras de ser multitarea! Leer más

“La marca personal, profesional y la reputación online inciden en la contratación. El 44 % de los reclutadores rechaza a los postulantes a un empleo por su reputación digital en redes sociales, según el estudio de Tendencias de Trabajo 2019 de Adecco, y con el coronavirus estas cifras fueron creciendo. Señaló además que el 72 % de los reclutadores considera que los perfiles personales de los candidatos son un verdadero reflejo de la realidad”, comenta.

Es así que los pasos a seguir para orientar tu marca al plano profesional tienen relación con tu actividad en distintas plataformas: se aconseja realizar auditoría, revisando información como bios e imágenes; asimismo, elegir las redes sociales que se ajusten a tus objetivos y proyectos; además de no convertir estas en un diario de tu vida privada, sobre todo si entre tus seguidores se encuentran colegas y contactos del ámbito laboral. Respecto a ese último punto, Yánez Blum menciona que hablar de uno mismo no altera tu marca personal, siempre y cuando lo que se relate sea real y coherente con tus valores.

APLICA LAS 3 C

Cómo adecuar un espacio saludable para el teletrabajo Leer más

La comunicadora indica que, más allá del uso de tecnología, se requiere también un manejo estratégico de la actividad en línea que incluya siempre las 3 C: coherencia entre las metas que has trazado, el modo en que te vas a presentar y quién eres realmente; claridad en tus textos y el material audiovisual que los acompañe, así como en los resultados que con este contenido esperas alcanzar; cotidianidad, es decir, mostrarte real y cercano en tus mensajes para conectar con la comunidad.

NO ACTUALIZARTE Y OTROS ERRORES

Cuando se trata de errores, el primero que destaca Yánez Blum es el hecho de creer que por tener cuentas privadas en las redes sociales no tienes marca personal. A continuación, enumera otros de los más comunes:

No actualizar tus conocimientos. La educación y capacitación constante están entre los pilares principales al buscar reinventarte y establecer una marca sólida. No escuchar las opiniones de otros acerca de ti. Es importante perder el temor a preguntar a tus contactos su percepción sobre tu perfil. No destacar tu imagen y habilidades. Empieza a mostrarte más: no tengas miedo de hablar de ti mismo; tampoco restes valor a las experiencias o conocimientos que otros seguro esperan aprender de ti. No sacar provecho a las plataformas. Es necesario que sepas cuáles son tus palabras claves y los hashtags en diferentes redes sociales y profesionales; asimismo, comenzar a medir el impacto de tus publicaciones. No estar en LinkedIn . Una idea errónea sobre esta plataforma es que debes utilizarla solo cuando estás en la búsqueda de empleo; sin embargo, hay varios motivos por los que debes interactuar en esta, entre esos, te permite ampliar tu agenda contactos y estar al día de novedades en ámbitos de tu interés.

TIPOS DE CONTENIDO Y HERRAMIENTAS

Redes sociales, el arma de los profesionales 3.0 Leer más

La consultora de marca personal y profesional subraya la necesidad de generar contenido —como artículos, fotografías y videos— de manera permanente en LinkedIn, una de las redes más importantes a nivel profesional con más de 645 millones de miembros en el mundo. Crear un blog o una página web es otra de sus recomendaciones para alcanzar una mayor visibilidad y posicionarte. “También sirve un portafolio de tu trabajo o quizás lo más básico: actualizar tu perfil en LinkedIn y tus bios en redes sociales”, agrega.

¿Con qué herramientas puedes crear y manejar las publicaciones para tu marca? Yánez Blum sugiere algunas que no pueden faltar en tu día a día: gestores de diseño, como Canva, Trello, Unfold, SparkPost; de monitoreo y alcance, como Google Trends, Google Alert y SEMRush; de video, como Filmora, Quark, Inshot; también planificadores como Hootsuite y TweetDeck.