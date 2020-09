Desde hace varios años, en el ámbito laboral sobresale el término ‘multitask’ (multitarea), el cual hace referencia a la capacidad que tiene una persona de llevar a cabo distintas actividades de forma simultánea y así demostrar mayor rendimiento en poco tiempo. Esto es visto por muchos como una virtud que la ponen en práctica para cumplir con las exigencias del trabajo, principalmente. “Los aspirantes a un empleo, en los currículums incluyen, entre sus características, que son multitareas para comunicar que son eficientes y capaces de resolver cinco problemas a la vez y así rendir económicamente”, enfatiza la psicóloga Cristina Castillo.

Sin embargo, aunque a corto plazo este nivel de exigencia puede tener características positivas (dependiendo de la personalidad y habilidades de cada individuo), a largo plazo, cuando las demandas de las actividades que se desean hacer superen la capacidad de la persona, podría ser perjudicial para la salud mental.

Lo bueno

Mejorar la productividad y eficiencia en menor tiempo.

La persona está más alerta a lo que sucede a su alrededor.

Lo malo

Aparición del síndrome de burnout (trabajador quemado). Esta condición surge por un aumento significativo de los niveles de estrés crónico y puede ocasionar progresivo agotamiento físico y mental.

Desarrollo de enfermedades como la ansiedad y depresión.

Falta de motivación por las actividades que lleva a cabo.

Perjudicial para la interacción social con las demás personas.

Mayor riesgo de déficit de atención y posibilidades de cometer errores.

Qué hacer

La psicóloga manifiesta que es importante reconocer que no siempre se puede abarcar todos los problemas o actividades que están a nuestro alrededor. “Hay que tener expectativas realistas de lo que podemos o no hacer, porque no somos máquinas ni debemos actuar como si lo fuésemos. Haga un listado de sus tareas pendientes, identifique la más importante de ese momento y dele prioridad”, sugiere Castillo.

Para reducir la ansiedad y el estrés, dedique tiempo durante su rutina diaria a realizar actividades físicas que le gusten, como yoga, pilates o tai chi.

La meditación también es una buena opción y la terapia junto a un psicólogo lo va a ayudar a saber cómo manejar sus emociones.