Tips para conseguir trabajo luego de los 40 años

Ante los constantes avances tecnológicos e ingreso de más jóvenes dentro del mundo laboral, cada vez puede ser más difícil conseguir empleo a quienes superan los 40 años. Así lo menciona Daniel Dávalos, psicólogo laboral, master en innovación y CEO de Selecta, quien tras una investigación identificó que para este grupo etario es más complicado ser escogido por las compañías porque sus necesidades han variado y lo que más solicitan son personas que puedan resolver problemas a las problemáticas del siglo XXI. Por eso, el experto da varios puntos a considerar si está interesado en postular para una nueva plaza de trabajo:

1. Entender el nuevo contexto laboral

Si tienes más de 40 años, varias cosas han cambiado desde cuando tuviste tus primeros trabajos. “Hace 10 años o más, quizás, eras valorado por la cantidad de horas por las que trabajabas (no necesariamente por la calidad de los resultados). Se trabajaba desde muy temprano y salía muy tarde. Además, era común que muchos laboren los fines de semana. Pero ahora eso ya no ocurren con tanta frecuencia”, dice Dávalos.

En la actualidad, el experto menciona que los millennials y los centennials no difieren mucho entre el tiempo de trabajo y tiempo libre. Por eso, muchas oficinas cuentan con salas de recreación con sofás y juegos de mesa porque “se ha demostrado que las personas son más productivas si tienen momentos de receso en medio del horario laboral. Y este tipo de cambios, pueden sorprender o chocar a las personas que fueron educadas en las generaciones previas”.

2. Actualizarse constantemente

Debe existir un continuo desarrollo de las habilidades tecnológicas (entrenarse en el mundo digital), conocimientos técnicos y capacidad de coordinación en equipo. Es importante compararse al nivel profesional con colegas de su país y de la región para saber en qué áreas debe mejorar o en cuáles debes capacitarse inmediatamente. Es insuficiente hacer el análisis netamente con las personas de su misma empresa o círculo cercano.

“La colaboración y coordinación en equipo también es la clave. Es importante ser empático, delegar, escuchar a los otros y tener un pensamiento analítico y crítico.”, recalca Dávalos. De no ser así, es más difícil adaptarse a los nuevos espacios laborales.

He ahí la diferencia entre ser jefe y líder. “El jefe antes decidía algo y los demás obedecían. Ahora esta actitud es mal vista y es quien tiende a ser despedido porque no puede coordinar, colaborar y delegar. El nuevo liderazgo ya no se basa en supervisar o en controlar. Te empodera en tus fortalezas y que con tus buenos resultados te motives a seguir teniendo el mejor desempeño”, añade el experto.

3. Mantener una óptima reputación laboral

Debes contar un perfil de empleabilidad en donde tu reputación y marca personal sea la que hará que próximamente seas llamado a otros desafíos laborales. Pero… ¿A qué se hace referencia con este término? La marca personal es la combinación de lo que los demás dicen de ti y tu 'networking' (red de contactos con empresas, emprendedores y freelance). Al destacarse por ser experto en una área, una persona se vuelve competitiva con el mundo laboral.

Además, manejar Linked (la red profesional más grande del mundo) y tener dentro de ella su perfil actualizado, te va a ayudar a consolidar tu marca de forma eficiente. Los puntos básicos a tener en consideración dentro de la plataforma son: tener una buena redacción y referencias de las personas que han trabajado anteriormente contigo.

Dávalos acentúa que un ejercicio práctico para hacer 'networking' es escoger a 20 empresas que te gustan y sabes que podrías tener un buen desempeño en ellas. Enriquece tu lista de contactos con los líderes dentro de ellas (personal de recursos humanos y los gerentes de las áreas en las que te podrían contratar) y empieza a hacer un acercamiento proactivo con ellos en el que te presentas, les explicas por qué deseas trabajar con ellos y cuáles podrían ser tus aportes por tus conocimientos.

“Así, podrás entrar en el 'top of mind' de ellos. Recuerda, menos del 50 % de las vacantes no son cubiertas con los anuncios de empleo, sino con personas que ya eran conocidas previamente”, añade Dávalos.

Atención

Dávalos menciona cuatro puntos que los empresarios evitan al contratar. No desean personal que: