El tarot revela la personalidad de los candidatos a la presidencia de Ecuador

El día de las elecciones está a la vuelta de la esquina, y esta vez la contienda no es nada sencilla. Con 16 opciones en juego y la posibilidad de elegir solo una, la decisión se torna complicada. Aunque las propuestas de los candidatos a la presidencia de la República del Ecuador ya son conocidas, persiste la incertidumbre sobre quién se alzará con la victoria.

Para aportar claridad, SEMANA consultó a Marita Esotérica, tarotista, quien comparte un análisis sobre las personalidades de los aspirantes que buscan llegar a la Presidencia. Estos son algunos rasgos que debes conocer sobre cada aspirante y, si tienen madera para ser los siguientes líderes.

¿Qué dice el tarot sobre los presidenciales?

Henry Cucalón

No parece tener una campaña muy fuerte en este momento. Es una persona con carácter, muy analítico y directo al expresar lo que no le gusta. Aunque es abierto al diálogo, es selectivo en sus relaciones personales y no forma amistades fácilmente. Su enfoque en elegir cuidadosamente a su círculo cercano refleja una personalidad más conservadora en ese aspecto.

Francesco Tabacchi

Francesco es una persona seria y muy exigente consigo mismo. Siempre busca hacer las cosas de la manera correcta porque no se siente bien cuando no logra lo que se propone. Aunque tiene estas cualidades, no parece que pueda llegar a ser presidente en este momento.

Daniel Noboa

Daniel es alguien con una base sólida y buenos principios. Aunque es joven, no se enfoca solo en el dinero; lo que realmente busca es ser reconocido, no solo en su país, sino también a nivel internacional. Sueña con dejar una huella en la historia, impulsado en parte por el deseo de lograr lo que su padre no pudo. Para él, su esfuerzo no es solo por sí mismo o por su país, sino también por su familia. Tiene grandes posibilidades de llegar a la segunda vuelta, ya que muchas personas confían en él y están dispuestas a apoyarlo.

Jimmy Jairala

Es alguien preparado y con buenas intenciones para el país. La gente lo percibe como alguien cercano y de pueblo, con una buena energía que lo hace querido. Ha estado haciendo cosas positivas, pero no parece que este sea el momento en el que llegue a la presidencia. Quizás en el futuro tenga mejores oportunidades. Sin embargo, uno de los problemas que enfrenta es que hay personas en su entorno que podrían estar asesorándolo mal, lo que complica su camino.

Jorge Escala

Jorge es una persona carismática y muy abierta al diálogo. Está bien preparado y tiene grandes ideas, pero, aunque es un buen candidato, no parece ser el momento para que lidere este país. No se le ve alcanzando una segunda vuelta en las elecciones, a pesar de sus habilidades y conocimientos.

Luis tillería

Luis, a sus 43 años, se perfila como un fuerte competidor entre los candidatos actuales a la presidencia. Sin embargo, no parece que tenga posibilidades de ganar en esta ocasión. Aunque está trabajando arduamente y se está enfocando en alcanzar metas ambiciosas, este momento no es el indicado para que llegue a la presidencia. Quizás en otra época o circunstancia tenga mayores oportunidades.

Henry Kronfle

Es otro candidato bien preparado que está trabajando duro para el país. Sin embargo, parece que tampoco es su momento para llegar a la presidencia. Es posible que en el futuro tenga mejores oportunidades. Uno de sus principales retos son las malas asesorías que podría estar recibiendo de personas cercanas, lo que afecta sus decisiones.

Juan Ivan Cueva

Juan es una persona con una personalidad carismática y abierta. Es muy directo al decir lo que piensa, especialmente cuando algo le gusta o no. A pesar de su carácter extrovertido, es muy reservado en cuanto a su vida personal, sobre todo en temas familiares, y prefiere mantener estos aspectos lejos del conocimiento de otras personas.

Leónidas Iza

Leónidas no parece tener posibilidades en el ámbito presidencial. Aunque es un hombre persistente y determinado, no se da fácilmente por vencido ante la derrota. Le gusta ganar y es constante en sus esfuerzos, pero no lo veo como un candidato viable para la presidencia en este momento.

Andrea González

Andrea parece estar bien asesorada y enfocada en alcanzar la presidencia. No solo busca dejar su nombre en alto, sino también representar a las mujeres como líderes capaces de dirigir el país. Sin embargo, no la veo preparada al 100% para ganar esta elección. Es una persona cuidadosa, que prefiere prevenir antes que lamentar y protege su integridad personal. Aunque emocionalmente podría estar influenciada por la pérdida de una figura clave en su vida, Andrea cuida mucho su imagen y sus acciones públicas.

Luisa González

Luisa cuenta con buena asesoría y campañas que podrían respaldarla. Sin embargo, en comparación con campañas previas, su impacto parece haberse reducido, y actualmente no la veo como una candidata fuerte para la presidencia. Busca dejar su nombre en alto y sabe manejarse bien en diferentes entornos, cuidando siempre su imagen. Aunque tiene buenas bases, no parece que logre superar los desafíos e imprevistos que podrían surgir en el camino a la presidencia.

Carlos Rabascall

Carlos no parece tener la fuerza necesaria en su campaña presidencial. Parece estar más enfocado en actividades como entrevistas que en desempeñar el rol de presidente de manera concreta.

Como persona, es muy analítico y reservado. Tiene un carácter que busca manejar y controlar, especialmente en situaciones donde podría ofender a terceros con sus palabras. Es prudente cuando lo considera necesario, pero parece más motivado por la idea de lograr el reconocimiento personal de 'haber sido presidente' que por el compromiso de manejar una presidencia de manera abierta y efectiva.

Wilson Enrique Gómez

A Wilson no lo veo como un candidato relevante en el ámbito presidencial. Parece estar poco comprometido con esta responsabilidad y no tiene una dirección clara ni una preparación sólida. Su participación parece más una prueba que un esfuerzo real por alcanzar la presidencia.

Pedro Granja

Granja es una persona de carácter fuerte y persistente, que no se rinde fácilmente ante las adversidades. Busca los medios y las personas adecuadas para asesorarse en su camino hacia la presidencia. Sin embargo, no lo veo ni siquiera alcanzando una segunda vuelta en esta elección.

Iván Saquicela

Iván es una persona muy preparada y estudiosa, con buenas bases en su trayectoria. Sin embargo, tiene un carácter fuerte y, en ocasiones, explosivo, lo que puede jugar en su contra. Su temperamento lo hace impredecible, ya que cuando intenta controlarse, a menudo es demasiado tarde. Aunque es constante en su preparación, su inestabilidad emocional podría ser un obstáculo en su camino hacia la presidencia.

Víctor Araus

Víctor no parece ser un candidato con posibilidades reales de alcanzar la presidencia. Es una persona manejable en su carácter, pero puede llegar a ser explosivo cuando enfrenta situaciones críticas. Aunque aparenta ser reservado y analítico, cuando habla, puede ser muy contundente. Sin embargo, no lo veo enfocado ni preparado para liderar el país.

