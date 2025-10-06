Superluna del Cazador iluminará Ecuador: cuándo y dónde observarla mejor

Especialistas aseguran que se verá este 6 de octubre en el país. Conoce todos los detalles

La noche de este lunes 6 de octubre de 2025, el cielo ecuatoriano será testigo de un espectáculo astronómico que promete cautivar a todos: la Superluna del Cazador.

Este fenómeno, también conocido como Hunter’s Moon, marca la luna llena de octubre y coincide con el momento en que el satélite natural se encuentra más cerca de la Tierra, lo que lo hace lucir más grande y brillante de lo habitual.

De acuerdo con el calendario lunar, el punto máximo del evento ocurrirá a las 22:47, cuando la luna se situará a unos 358.000 kilómetros de distancia de nuestro planeta.

En ese momento, se podrá apreciar hasta un 15 % más de brillo y un 7,5 % de incremento en tamaño aparente, según estimaciones del Observatorio Astronómico de Quito.

¿Dónde y cómo verla en Ecuador?

La Superluna podrá observarse en todo el país, siempre que las condiciones climáticas lo permitan. En la región Costa, los expertos advierten que podrían registrarse lluvias aisladas o nubosidad ligera, mientras que en la Sierra y el Oriente se espera un cielo parcialmente despejado, ideal para disfrutar del fenómeno.

Recomendaciones

Alejarse de las zonas con contaminación lumínica, como el centro de las ciudades, para obtener una vista más nítida.

Usar binoculares o telescopios si se desea apreciar con mayor detalle los cráteres y relieves lunares.

El fenómeno podrá admirarse durante varias horas antes y después del punto de plenitud, por lo que habrá tiempo suficiente para observarla incluso si el cielo no está completamente despejado en el momento exacto.

Más allá de su espectacularidad visual, la Superluna del Cazador se convierte en una oportunidad para reconectarse con el cielo y redescubrir la belleza de los fenómenos naturales.

La luna de sangre fue otro fenómeno que se vio en septiembre pasado. CANVA

