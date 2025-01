Estas son las señales no verbales para comprender la atracción en la pareja

Es fundamental ser consciente de las señales no verbales que se están enviando para fortalecer la comunicación

¿Cuál es tu comunicación no verbal?

El lenguaje no verbal juega un papel crucial en la comunicación dentro de las parejas, permitiendo transmitir mensajes sin necesidad de palabras. Las señales no verbales son especialmente relevantes para entender las intenciones y emociones del otro, ya que, a menudo, reflejan lo que realmente sentimos, incluso cuando no lo expresamos verbalmente. Estar atento a estos gestos puede prevenir confusiones y fortalecer el vínculo en la relación.

Gestos de atracción

La atracción no siempre se expresa con palabras, sino que también se revela a través de gestos sutiles pero significativos. La mirada, el contacto físico y hasta la sonrisa son señales claras que indican interés. Hay que recordar que la comunicación no verbal es subjetiva y puede variar dependiendo de la persona, la cultura y el contexto.

Según expertos en comunicación no verbal como Ángel Luis Guillén Torregrosa y Carlos Rodríguez, estos gestos pueden reflejar desde el deseo de acercamiento hasta la comodidad y disfrute en la compañía del otro. Aunque puedan parecer movimientos simples, son claves en el proceso de seducción, mostrando de manera auténtica los sentimientos y las intenciones.

La mirada es un gesto fundamental en la atracción. Según el psicólogo Ángel Luis Guillén Torregrosa, las miradas largas y directas buscan establecer conexión y expresan un claro interés. También pueden darse miradas cortas y repetitivas, que reflejan seguimiento y atención hacia la otra persona. El experto en comunicación no verbal y psicólogo Carlos Rodríguez Díaz señala que las mujeres tienden a observar de manera más global, abarcando diferentes partes del cuerpo, mientras que los hombres suelen enfocarse en detalles específicos como los ojos, los labios o el pecho.

Según Guillén, cuando alguien siente atracción, suele buscar el acercamiento físico a través de contactos sutiles, como tocar la mano o reducir el espacio interpersonal. Este comportamiento indica no solo interés, sino también un deseo de conexión más íntima. Rodríguez señala que los hombres tienden a ser más directos en este aspecto, explorando gradualmente los límites del contacto físico dentro del proceso de seducción.

La sonrisa es una de las señales más claras de atracción. Según Guillén, cuando alguien se siente interesado por otra persona, su sonrisa es genuina y refleja comodidad y disfrute en su compañía. No solo se expresa con la boca, sino también con los ojos, lo que la hace difícil de fingir. Además, es un gesto constante en quienes están enamorados o desean seguir interactuando. Levantar las cejas es un gesto sutil pero poderoso que indica interés y apertura. Según Guillén, este movimiento es común en los enamorados y juega un papel importante en la comunicación.

Otros aspectos a tener en cuenta

El tono de voz y la entonación comunican emociones no expresadas verbalmente. Un tono suave transmite empatía, mientras que uno agresivo puede generar tensiones. Las pausas, por su parte, reflejan reflexión y ayudan a evitar respuestas impulsivas. Ajustar el tono y hacer pausas durante una conversación emocional es clave para mantener el respeto y prevenir conflictos.

El toque del pelo es uno de los gestos más característicos del coqueteo femenino, un lenguaje corporal sutil pero poderoso. Este gesto puede tener varios significados: la mujer puede estar nerviosa o ansiosa por la atención del hombre, y se toca el cabello para calmarse; también puede ser una señal de flirteo, mostrando que está abierta a su interés; o simplemente lo hace para sentirse más segura y atractiva, lo que refleja confianza en sí misma.

La clave para evitar malentendidos

Es fundamental ser consciente de las señales no verbales que se están enviando para evitar malentendidos y fortalecer la comunicación en la pareja. Un claro ejemplo de cómo los gestos pueden ser interpretados erróneamente ocurrió hace casi dos semanas, cuando las redes sociales estallaron tras un incidente durante la ceremonia de investidura de Donald Trump. Al saludar a su esposa Melania, el beso que intentó darle quedó en el aire, debido al elegante sombrero azul marino que ella llevaba, el cual parecía marcar una distancia entre ambos.

Este detalle en el diseño de su atuendo fue interpretado por muchos como una declaración intencional, aunque otros lo vieron como un incómodo intento de beso en la mejilla. Leisa Puentes, una terapeuta de parejas, compartió en X su teoría: "¿Por qué una esposa se pondría un sombrero que le tape el rostro en la posesión presidencial de su marido, en un recinto cerrado?".

