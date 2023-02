Es normal que durante el día de San Valentín el mundo sea testigo de las grandes demostraciones de amor que surgen entre las parejas, sin embargo, ser espectadores de esas muestras de cariño puede ser sumamente difícil para quienes acaban de tener una ruptura amorosa, y para aquellos que todavía se encuentran trabajando en sanar las heridas que les haya ocasionado una antigua relación.

Pese al dolor que se pueda experimentar a raíz de una ruptura, especialmente durante el 14 de febrero, es importante tener en cuenta que no todo está perdido y que existen mecanismos capaces de ayudarnos a enfrentar esta fecha con una mejor actitud.

Para el psicólogo clínico, psicoterapeuta y catedrático, César Valcárcel, es normal que durante el día del amor y la amistad la tristeza alcance niveles superiores, esto debido a la carga psicológica que puede llegar a ejercer esta fecha en distintas personas.

La tecnóloga en desarrollo humano y terapeuta emocional, Mirian Zurita, concuerda con él. “Las rupturas amorosas se viven como un duelo. La mente lo interpreta así por las reacciones que se dan a raíz de la pérdida. Las relaciones afectivas activan en el cerebro el mismo mecanismo de recompensa que ciertas sustancias psicotrópicas, por ende, al finalizar una relación ese ciclo dopaminérgico deja de ser recompensado, lo que provoca que la persona ingrese a una especie de síndrome de abstinencia”, asegura Zurita.

Es importante recalcar que no es necesario haber atravesado una relación de largos años para que se presenten las emociones naturales de una ruptura, tales como la frustración y la tristeza, así lo afirma Valcárcel, quien también manifiesta que las emociones ya mencionadas podrían desencadenar en culpa, rechazo e invalidación de la persona. Pero no todo es negativo en ese proceso, ya que, es correcto permitirse sentir ciertas emociones a raíz de una ruptura, de hecho, si las mismas no llegaran a mostrarse significaría que algo no está marchando con normalidad, lo que podría llevar a pensar que la persona está reprimiendo sus sentimientos.

Zurita asegura que darse el tiempo para vivir todas las fases del duelo de una relación es una de las opciones más sanas. Ese período nos servirá para poder realizar un balance de lo que la relación aportó en nuestra vida (y debemos mantener) y de lo que no nos sumó en ningún aspecto (por consiguiente, debemos desechar).

El psicólogo clínico Valcárcel manifiesta además que, cuando una persona decide generar una realidad alterna para no enfrentar la situación que se está presentando en su vida, se convertirá en “una bomba de tiempo” donde podrían presentarse síndromes como el ‘burnout’ (también denominado síndrome de desgaste profesional o síndrome de estar quemado); así como una enfermedad psicosomática, es decir, una dolencia física como la gastritis, diabetes emocional, dolor de cabeza, piel rosácea o psoriasis, las mismas que derivan de un fuerte problema emocional, como la depresión, el estrés o la ansiedad.

Valcárcel afirma que es importante aceptar, normalizar y trabajar las emociones, ya que así “pierden efecto de a poco”, mientras que, si se recurre a negarlas, solo se obtendrá un resultado contrario a lo esperado, puesto que tomarán más fuerza y serán más difíciles de sobrellevar.

“Normalizar las emociones, nos exige trabajar en ellas a través de la lógica, de la racionalización. En una ruptura la responsabilidad nunca recaerá sobre un solo lado de la relación”, manifiesta el catedrático, que además sostiene que al reconocer que la culpa siempre será compartida (aunque quizás no en un porcentaje similar), podremos ocuparnos en trabajar ese aspecto.

No obstante, aunque nos centremos en trabajar nuestras emociones por cuenta propia la ayuda profesional siempre será fundamental, pero, ¿qué sucede cuándo no existe la posibilidad de costear un tratamiento psicológico? Valcárcel nos cuenta que el Instituto de Neurociencias de la Junta de Beneficencia de Guayaquil (JBG) cuenta con una aplicación virtual llamada ‘ÁnimaEC’, una plataforma que se podemos descargar desde cualquier dispositivo electrónico y que al acceder a ella nos presentará una opción para solicitar que un profesional en psicología del Instituto nos llame a nuestros celulares, así podremos mantener una conversación con un especialista respecto a lo que nos ocurre, todo esto sin gastar mucho dinero. La terapeuta Zurita también recomienda libros y podcast de superación personal.

Además, de utilizar esas vías de ayuda, Valcárcel afirma que existen tres pasos fundamentales para superar una ruptura, el primero es el contacto cero, es decir, bloquear a la expareja de cualquier red social y evitar los lugares donde sabemos que podríamos encontrar a esa persona, ya que, si durante el día de San Valentín (o cualquier otro), la persona que está en un proceso de superación ve a su expareja en una fiesta o compartiendo con otra persona, la evolución que ha logrado para poder sanar presentará un punto de quiebre que volverá a complicar el panorama.

“No debemos tomar el contacto cero como un signo de debilidad. Bloquear a una persona que nos ha ocasionado daño significa que estamos cuidando nuestra salud mental”, sostiene Zurita. La terapeuta emocional hace hincapié en que no se debe proporcionar importancia al qué dirán, lo primordial es cuidar del bienestar propio, especialmente en lo emocional.

Sin embargo, cuando una pareja tiene hijos en común el contacto cero “es imposible”, expone Zurita. Por eso la tecnóloga comparte recomendaciones para tratar de mantener la distancia con la expareja durante estos casos, por ejemplo, si la herida es reciente, lo recomendable sería solicitarle a una tercera persona que tome el papel de mediador entre ambos, sin ser partidario de alguna de las partes.

Aun manteniendo distancia, la situación podría salirse de control si el o la ex reaparecen durante el 14 de febrero con un mensaje o una invitación para una cita, eso será un gran retroceso para el trabajo que se ha ido realizando.

“Las emociones tienen la capacidad de inhibir nuestras conexiones sensoriales que van hacia el lóbulo frontal. En el lóbulo frontal está la inteligencia, la lógica y la memoria, entonces cuando estamos emocionalmente muy activados no recordamos con facilidad. La presencia de la otra persona puede ocasionar tal algarabía al punto de no llegar a recordar que nos hizo sufrir”, declara Valcárcel.

“Muchos ex regresan el día de San Valentín no porque te extrañen, sino porque no quieren pasar solos ese día. Nadie merece estar en esas circunstancias, se debe entender que no se puede actuar como el parche emocional de la otra persona. Eres un ser humano digno que merece ser respetado y debe ser la decisión de alguien, no una opción más”, afirma Zurita.

Por eso el psicólogo Valcárcel recomienda apuntar las diez razones principales por las cuales terminó la relación, así cuando la expareja regrese será más fácil recordar los motivos por los que no se debe volver con quien provocó daño.

Por su parte, Zurita aconseja llevar un diario emocional en donde se pueda plasmar lo que se va sintiendo día tras día, con el fin de exteriorizar y verbalizar nuestros sentimientos. Estas memorias cotidianas también nos ayudarán a reconocer de una forma más clara lo que estamos atravesando.

El segundo paso para lograr superar una ruptura es evitar el aislamiento. Dejar de realizar nuestras actividades cotidianas y recluirnos “es el taller perfecto para la depresión” asegura el psicólogo. Lo recomendable es realizar actividades que nos permitan distraernos momentáneamente de aquello que nos aqueja.

El tercer paso es tener en claro que no se puede reemplazar a una persona con otra. “Está científicamente comprobado que el tiempo de recuperación de una relación es el equivalente al 50% de la duración de la misma. Es decir, que, si se tuvo un noviazgo de seis meses, el proceso normal (no patológico) para sanar, tomará tres meses”, aclara Valcárcel.

En las relaciones cuya duración haya sido más extensa (dos años en adelante) el proceso es más complejo, porque existen más recuerdos de por medio. Además, el catedrático asegura que en las relaciones largas hay baja autoestima, ya que el amor propio se ha dejado a un lado por la otra persona. Zurita también reconoce que “entre más profunda haya sido la compenetración a nivel emocional y afectivo, el proceso de ruptura será más difícil de superar”.

Por otra parte, debemos recordar que San Valentín no solo es el día del amor, durante el 14 de febrero también se celebra la amistad, por eso, planear salidas con los amigos durante esa fecha es totalmente válido y recomendable.

Sin embargo, si para el día de San Valentín todos nuestros amigos tienen planes de pasar con sus parejas, podemos programar una cita con algún familiar, ya sea nuestra madre, abuela, tía o prima. “Lo importantes es que sientas que hay otras vertientes de amor dispuestas a fluir en sentido tuyo”, enfatiza Zurita.

Realizar actividades como ir al cine, a un restaurante o a un parque de diversiones, ya sea con nuestros amigos o nuestra familia, nos servirá para sentir y reconocer que pese a la ruptura amorosa podemos continuar con nuestras vidas y sembrar amor con otros seres queridos.