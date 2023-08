Uno de los secretos del pollo frito coreano ha sido revelado: la Chicken University

Ir desde Ecuador a Corea del Sur en busca de un pollo frito, no suena muy coherente. Sin embargo, todo cobra sentido en el momento en el que lo llevas a tu boca. No te cansarás de decir que no hay otro igual. Y es que el K-Chicken no tiene competencia y menos el de BBQ Chicken, el pollo frito coreano número 1 en Corea del Sur, y también la marca de KFC (Korean Fried Chicken) más exitosa fuera de Corea del Sur.

BBQ, por ese lado del mundo no solo significa barbecue/barbacoa, sino 'Best of the Best Quality' (La mejor de la mejor calidad) y, esta marca que ya se extiende por Estados Unidos, Turquía, Canadá e incluso por Panamá, es conocida por servir su pollo característico en más de una docena de sabores diferentes, incluido su Cheesling Chicken, Gangnam Style Chicken o la Soy Garlic Sauce (una de las más pedidas a base de la salsa de soya y ajo).

Esta marca popular (con más de 3.500 establecimientos en el mundo) tiene una receta fantástica para lo más simple de lo simple: el pollo frito. Usa aceite de oliva para freír su pollo (de 2 a 3 veces, no una), no utiliza su piel, crea una cubierta muy fina y crocante que se especula es a base de panco y harina de trigo. En conclusión, el rebozado y la marinada son diferentes al pollo frito estadounidense tradicional. Además los sabores asiáticos como la albahaca picante tailandesa, el gochujang (una pasta de chile rojo fermentada que se pronuncia go-chew-jang) son parte de los adicionales.

Probamos el BBQ Chicken de Myeong-dong, una zona comercial de Seúl repleta de marcas internacionales. Giannella Espinoza

Aquellos turistas que han podido probar este plato en varias partes del mundo aseguran que se mantiene fiel al sabor original. ¿Cómo lo logran? Con estudio, investigación y una universidad que los regula. Sí, la universidad del pollo.

Se trata de la Chicken University en Corea del Sur, fundada en los noventa como una instalación dedicada a la investigación y el desarrollo y la educación de los franquiciados de BBQ. Los equipa con el conocimiento y las herramientas que necesitan para brindar exactamente la misma experiencia gastronómica a todos los clientes sin importa la ubicación. Además los mantiene a la vanguardia en calidad y sabor. El centro está ubicado en 330.000 metros cuadrados de tierra verde en Icheon, una ciudad a 60 km al sureste del centro de Seúl.

En el centro de estudios los asistentes reconfirman el proceso de freír pollos rápidamente después de marinarlos, también estudian la temperatura del agua utilizada para hacer el rebozado, la temperatura del aceite, el tiempo que se tardará en freír el pollo y los diferentes pretratamientos de cada trozo de pollo para asegurar que estén crujientes.

En Corea del Sur, el pollo frito es algo así como un plato nacional, y los restaurantes de este tipo están en todas partes. Hasta usan a los personajes de K-Pop como estrategia.