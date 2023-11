¿Es dañino comer arroz todos los días? Expertos de Harvard lo explican

Un estudio publicado por la Escuela de Harvard de Salud Pública descubrió que existen riesgos al bienestar de una persona si no mide sus porciones de consumo de arroz. Esto podrá parecer extraño e incluso difícil de comprender, siendo Ecuador un país multicultural en que el arroz acompaña casi todos los alimentos.

El artículo científico reveló que comer de cinco o más porciones de arroz blanco a la semana era asociado con diabetes tipo dos. En cambio, comer dos o más porciones de arroz integral en el mismo tiempo reducía aquel riesgo.

Cambiando un tercio del arroz blanco en una servida con arroz integral disminuía la probabilidad un 16 %. También cambiar ese carbohidrato con otros se podía relacionar con una disminución al 36 % de riesgo a esta enfermedad. El arroz integral es superior a su versión blanca en su contenido de fibra, minerales y vitaminas, y por lo general no genera un incremento en niveles de azúcar, dice el artículo.

Arroz integral - Hacer un cambio al carbohidrato que está consumiendo podrá generar beneficios a su salud CANVA

"Desde un punto de vista de salud pública, los cereales integrales, en vez de carbohidratos refinados, deberían ser recomendada como la fuente principal de carbohidratos", dice Frank Hu, profesor de nutrición y epidemiología.

Sin embargo, mucho de esto tiene que ver con el proceso que interactúan muchos antes de consumir el alimento, ya que moler el arroz blanco elimina sus minerales y vitaminas. También hay que tomar en cuenta que el arroz blanco no es el único factor que entra en una mala dieta. Si una porción no está acompañado con proteínas y vegetales, no hay cómo confiar de su bienestar.

