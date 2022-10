Ecuador, España y Argentina han sido los destinos de las mudanzas que ha tenido Rita Torre. Ese constante movimiento desde niña, jugó un papel importante en lo que ella es hoy.

RELACIONADAS Alejandra Proaño cumple sus sueños paso a paso

Es de las que se saben acoplar a los cambios y asimismo lleva un estilo versátil en el que nunca falta el toque artesanal de las diferentes culturas que visita.

Con 389 mil seguidores en Instagram y 2,2 millones en TikTok, ha sabido imponer su imagen, en la cual mostrar su esencia ha sido la clave para lograr esa cercanía con fans y marcas internacionales como Crocs, Forever21 y Converse, con las que ha trabajado.

Ha trabajado con Crocs, Forever21 y Converse GRANASA

El cabello como forma de expresión

Para ella, cada corte de cabello cuenta una historia de sí misma, y es a través de estas que conecta con las emociones del resto de jóvenes.

Su primer video viral, de hecho, fue de ella misma realizándose un estilo. Por lo general, lo lleva corto y en tonalidades. Es muy camaleónica. Ha apostado por el cobrizo, rubio e incluso por detalles en tonos fantasía como naranja y azul.

“Amo cerrar ciclos con un cambio de look”, asegura. “A la peluquería he ido solo para tinturármelo de rojo y luego de rubio. Pero el resto de veces han sido hechos por mí”. Cortes y tonos que le permiten jugar con ropa de colores y estampados que llaman la atención del resto de fashionistas.

Su armario sustentable

A Rita le gusta influenciar con consciencia, y su clóset lo refleja. “Me gusta vestir ropa que esté trabajada por manos ecuatorianas. Incluso, he tenido oportunidad de colaborar con marcas cuyas colecciones las hacen artesanas de nuestro país. Todas, mujeres”, dice orgullosa.

Otra forma de variar el clóset es usar prendas que su mamá ya no usa. “Su ropa es más mía que de ella”, bromea. Y confiesa que le encantaría comprar en mercados o ferias de segunda mano. No hay nada malo en usar este tipo de ropa. Es una forma ecológica de consumo”.

El oversize es su estilo predilecto

Libre y cómoda

Al hablar de moda, comenta que le interesa el estilo en clave oversize, ya sea en pantalones, chaquetas o camisas, aunque los combina con otro tipo de piezas más ceñidas, como las crop tops o bralettes.

“Cuando me voy de viaje o tengo eventos, me gusta jugar más con los estilismos. Considero divertido producirme. Quisiera impulsar más en redes los videos del ‘Get ready with me’ (Alístate conmigo). Ahora estoy haciendo más posteos en los que hablo con el público la esencia de lo que soy”.

Asegura no ser fan de comprar en centros comerciales. “Los mercaditos cerca de las playas, en el país que sea, siempre serán mis favoritos”, precisa. Es una forma de nutrir su armario con “piezas más originales en texturas como crochet o de las culturas de ese lugar”, agrega.

Es así como esta influencer impone su identidad y ha usado su cuenta como espacio de inspiración para otras chicas. “La pandemia hizo que prioricemos la comodidad. Por eso creo que la mejor herramienta que uno tiene al momento de vestir es salir, sentirse una misma y no dejarse llevar por lo que dice la gente”, concluye.

Personal

Nació en Salinas.

Es influencer de moda y estilo de vida en Instagram (389 mil) y TikTok (2,2 millones).