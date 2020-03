Coronavirus: Un reto vietnamita pone ritmo al lavado de manos

Nos repiten insistentemente que para no contagiarnos, lo primero que debemos hacer es lavarnos las manos. Y no, no pienses que esto tiene que ser tan tedioso. Ahora puedes unirte a un reto vietnamita para ponerle ritmo al momento.

El baile Ghen Co Vy se ha vuelto viral en el mundo y en la red social Tik Tok sobrepasó ya los cinco millones de espectadores.

No se trata solo de una loca idea juvenil. El Ministerio de Sanidad de Vietman pidió al coreógrafo Quang Dang que creara el baile. La idea central del mensaje era lograr que la gente se lavara las manos, que lo hiciera bien y más seguido y que no se tocara la cara ni el cabello.

Comenzó a transmitirse por televisión, pero la locura realmente se desató cuando este joven coreógrafo subió el video a su cuenta de Tik Tok. Creía que solo la verían sus amigos y conocidos, pero lo vieron muchísimos más hasta volverse viral.

En sus redes reconoció que no creyó que tendría tal alcance mundial, pero está complacido, pues además de poner un poco de ritmo a estos días de preocupaciones, deja un mensaje.

Le emociona saber también que en tiempos como el actual, la música puede conectar a la gente con el lado bueno de la vida.

Así que si quieres ponerle ritmo al lavado de manos, únete al reto.