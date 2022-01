Opiniones opuestas. El pasado diciembre de 2021, la Corte Constitucional determinó que el artículo 175.5 del Código Integral Penal -que dice que en los juicios por delitos sexuales, el consentimiento dado por la víctima menor de 18 años es irrelevante- “no es compatible con los derechos de los adolescentes al libre desarrollo de la personalidad, a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre la sexualidad, vida y orientación sexual”. La decisión generó un debate desde distintos frentes sociales sobre el tema.

La Corte declaró como constitucional que los adolescentes, desde los 14 años, tienen capacidad para consentir una relación sexual.

Fallo de la Corte Constitucional abre debate sobre el consentimiento del menor de edad para tener relaciones sexuales Leer más

Más allá de las implicaciones sociales y las distintas posturas, está una realidad: las altas tasas de embarazos adolescentes en Ecuador, ¿qué implica esta resolución en este ámbito en particular?

Hablar de temas tabúes en la sociedad cada día se vuelve menos complicado, pero eso no significa que se traten con naturalidad o frecuencia. Uno de los temas que menos se toca dentro del hogar, sobre todo con los hijos, es la sexualidad responsable en la etapa de la adolescencia, no con la finalidad de promoverla sino de evitar consecuencias negativas por desconocimiento e incluso omisión de la persona, en este caso del adolescente.

La Organización Mundial de la Salud define la etapa de la adolescencia entre los 10 y 19 años de edad y está conformada por la adolescencia temprana, aquella en que las hormonas sexuales evidencian cambios físicos en el individuo; la adolescencia media que hace notorio los cambios psicológicos y es la etapa en la que el individuo puede fácilmente caer en situaciones que impliquen algún riesgo, y finalmente la adolescencia tardía en la que empiezan a sentirse más cómodos consigo mismos.

En Ecuador, el Código Civil en su Art. 21 detalla.- Llámase (…) mayor de edad, o simplemente mayor, el que ha cumplido 18 años; y menor de edad, o simplemente menor, el que no ha llegado a cumplirlos. Lo que se traduce en que una persona que haya cumplido 18 años ya tiene la capacidad legal para el cumplimiento de sus derechos.

En el año de 2020, se registraron 1.631 nacidos vivos de niñas y adolescentes entre 10 y 14 años; y 43.260 nacidos vivos, hijos de adolescentes de 15 a 19 años. Aunque la mayoría de estos casos pertenecen a abusos sexuales, hay otro porcentaje que no lo es.

Silvia Mosquera, pertenece al porcentaje de adolescentes que tuvo relaciones sexuales-con un hombre mayor a ella- bajo consentimiento propio, se convirtió en madre por primera vez a los 15 años, actualmente tiene 25. Empezó una relación sentimental cuando tenía 13 años e inició su vida sexual a partir de los consejos de una “amiga”.

Supo de su embarazo cuando ya rondaba los 5 meses y medio de gestación, jamás tuvo síntomas ni se le abultó el vientre hasta el momento en que fue consciente de su estado. Inicialmente quién tuvo sospechas fue su madre al notar que sus pezones habían oscurecido, decidieron realizar una prueba de farmacia, pero finalmente para confirmarlo se sometió a una ecografía.

Al preguntarle sobre su reacción al conocer de su estado responde: “En ese momento ni siquiera sabía lo que estaba pasando”, primero porque ya venía tomando pastillas anticonceptivas como parte de un tratamiento hormonal y creyó que con eso bastaba, segundo porque su embarazo estaba muy avanzado y no lo notó, y finalmente porque no había conversado con su madre sobre su pronta iniciación de vida sexual.

La Comisión de Justicia aprueba nuevo plazo límite para el aborto por violación Leer más

Dice que no se arrepiente de haber sido madre a esa edad y que agradece haber podido continuar con sus estudios debido al apoyo de su madre, pues reconoce que para todos no es así. En la actualidad es madre de dos niños, y comenta que ellos no han sido limitantes para poder continuar con sus sueños y metas. Ha podido trabajar en lo que le gusta y su carrera está a medio camino, pero por aspectos económicos.

Ahora que es madre, reflexiona sobre lo importante que es tratar temas de sexualidad con los jóvenes y adolescentes, y afirma que con sus hijos lo hará mejor. No solo para evitar que sean padres a temprana edad sino para evitar que se expongan a enfermedades e infecciones de transmisión sexual y, a su vez, que sean conscientes de su decisión en el tema.

Nadie va a impedir que los chicos decidan a no hacerlo o a sí hacerlo (…) pero si tiene una adecuada educación sexual o una guía para saber lo que puede pasar y las consecuencias que va a haber y dependiendo de eso decidan o no hacerlo. Silvia Mosquera

El doctor Francisco Mena (ginecólogo) habla sobre las consecuencias de las relaciones sexuales, y manifiesta que estas tienen un alto componente emocional y también repercuten a nivel físico, más allá de las consecuencias que comúnmente se conocen como un embarazo precoz o infecciones de transmisión sexual.

Expone que no existe una edad adecuada para iniciar la vida sexual, pues eso dependerá del entorno social en el que la persona se desenvuelva, el nivel de madurez que posea y de la información que tenga respecto al tema.

No se trata de prohibir, se trata de educar y educar desde la casa, desde la cuna apoyado claramente por un programa escolar adecuado y adaptado por edades en el cual se introduce al joven adolescente en la vida, responsabilidad y su inicio a la actividad sexual. Francisco Mena, ginecólogo

Sara León fue madre primeriza a los 18 años, a pesar de que ante la ley ya se la consideraba como una persona mayor de edad, tampoco fue fácil para ella y no porque haya tenido que enfrentar esa etapa de su vida sola sino porque todos sus planes cambiaron.

“Tener un bebé a esa edad, sí genera algún problema”, manifiesta la joven al consultarle si considera que por su edad –mayoría ante la ley- ya estaba lista para ser madre.

Guillermo Lasso: “Vetaré la ley del aborto si va más allá del fallo de la Corte” Leer más

Tras terminar el colegio, ella pensaba estudiar Modelaje y Cosmetología mientras su enamorado ya cursaba una carrera universitaria en Ingeniería; sin embargo tras descubrir su embarazo sus ideales tuvieron que ser pausados, ya que surgían otras prioridades.

“No fue desconocimiento, pero sí hubiera querido seguir estudiando”, expresa Sara debido a que considera que incluso a su edad la persona no es consciente de todo lo que implica o demanda la maternidad/paternidad.

El fallo de la Corte Constitucional que abre debate sobre el consentimiento de un menor de edad para mantener relaciones sexuales ha causado controversia entre los padres de los adolescentes.

Para Maritza Reyna, una madre de 34 años, considera que permitir a un menor dar consentimiento es un error, “la adolescencia hoy en día no escucha, por ende no miden las consecuencias y a pesar de que puedan tener una buena orientación sexual seguirán existiendembarazos a temprana edad”.

Los jóvenes por lo general proceden a este acto por factores como la pornografía a temprana edad. El descuido de los padres influye mucho, el no tener una buena comunicación familiar, entre otras cosas añade Maritza.

La opinión de Wilma Romero no es muy diferente, ella tampoco está de acuerdo, ya que “sería más común ver a niños criando niños”, explica. Más allá de una buena educación sexual, se debe preparar a los padres para lograr que exista dentro del hogar una buena comunicación con sus hijos que, a su criterio, es la mejor forma de evitar que los adolescentes cometan tantos errores.

De llegarse a permitir el consentimiento de menores la población de profesionales se reduciría en el futuro, asegura Wilma, pues “las niñas dejarían de estudiar por dedicarse a cuidar a sus hijos y los niños por dedicarse a trabajar”.

Nelly Alvarado vivió en Francia 18 años, para ella es normal que los adolescentes inicien su etapa sexual a temprana edad, pues es algo que en dicho país es aprobado. Nelly comenta que cuando una adolescente quiere iniciar su vida sexual simplemente lo conversa con sus padres y son ellos los encargados de llevarlas a un ginecólogo para empezar un tratamiento con anticonceptivos y de esa forma se evitan los embarazos precoces.

“Pero en Ecuador la sexualidad es un tema tabú y cuando un adolescente intenta hablar sobre eso en su casa, muchas veces lo que sucede es que son regañados y en ocasiones hasta hay maltrato físico” añade Nelly.

RIESGOS Y CONSECUENCIAS DEL EMBARAZO PRECOZ

“Se considera como la segunda causa de muerte adolescente a las complicaciones que se presentan en un embarazo. Se sabe que el 50% de los niños nacidos de adolescentes pueden morir”, comenta el Dr. Francisco Mena.

Desde el punto de vista bio psico-social, el especialista en ginecología enumera algunas consecuencias:

1. Rechazo social y de su entorno.

2. Impacto emocional por los cambios abruptos que está sintiendo la menor.

3. Falta de responsabilidad por parte de la adolescente para poder cuidar a su hijo.

4. Cambios biológicos y fisiológicos muy drásticos.

5. Falta de madurez de su sistema orgánico.

6. Trastornos diversos como complicaciones obstétricas que van desde el aumento de abortos, malformaciones congénitas frecuentes como alteraciones del tubo neural, hemorragias, eclampsia (hipertensión en embarazo)

7. Por lo general, al ser y sentirse tan excluidas, no tienen cuidados prenatales adecuados y tienden a sufrir anemia, infecciones vaginales, infecciones de vías urinarias, parto prematuro, desprendimiento placentario, retardo de crecimiento intrauterino.