Un refugio especializado en gatos recién nacidos

En el Refugio Siete Vidas habitan por estos días trece gatitos recién nacidos. Algunos de ellos llegaron allí luego de ser rescatados de la basura y otros tras quedar huérfanos, pues sus madres habían muerto envenenadas. Nubia Sandoval es por ahora su mamá adoptiva. Los alimenta, los limpia y lleva noches sin dormir vigilando que estén bien.

No es la primera vez que lo hace, pero desde que empezó la pandemia, esta tarea se ha multiplicado. Desde entonces, esta joven guayaquileña ha ofrecido un hogar temporal a unos 30 mininos.

Reconoce que han sido meses de insomnio y de entrega total a su cuidado. Debe alimentarlos cada dos o tres horas, dependiendo de la edad (recibe gatos huérfanos de máximo dos meses de nacidos) y para ello debe conseguir una leche especial. No solo eso, cuida de que no tengan frío, de curar sus infecciones y de eliminar las pulgas, algo que no es sencillo, pues por su edad no puede usar pipetas, así que con un peine para piojos se los va quitando.

En el camino ha ido aprendiendo a tenerlos sanos, aunque no siempre lo logra, pues algunos llegan en muy malas condiciones. “Hasta ahora, cuando le pasa algo a un gatito, lloro como si fuera mi mascota de toda la vida”, confiesa esta joven comunicadora social, que hizo su maestría en Periodismo Deportivo en España.

Sus amigos y quienes fueron sus maestros la conocen por su afición a los animales. Recuerda entre risas que llegaba a la universidad con una canasta con gatos. “Les daba de comer antes de entrar a clases”, cuenta. Y esta fue una rutina que aplicó también cuando iba a su trabajo.

Crear el Refugio Siete Vidas, con el apoyo de sus padres, fue para ella formalizar lo que ya venía haciendo por años. La primera vez que rescató a un minino fue cuando tenía 13 años y una vecina tocó a su puerta para decirle que había encontrado un gatito en la basura. Se hizo cargo de él, pero a las dos semanas murió.

Su esfuerzo va dedicado a los recién nacidos huérfanos, pues se dio cuenta de que faltaba un centro especializado para ellos. No niega que se encariña con todos, aunque sabe que una vez que cumplan los dos o tres meses, deberán ir a nuevo hogar. Hasta ahora los ha entregado a familiares o amigos en su mayoría y no deja de hacer un seguimiento para verificar que estén bien.

Cuatro de los gatitos se quedaron con ella (tiene seis perros y siete gatos) y hace poco también adoptó a un minino de Manabí, del que se decía era hembra y que había sido abusada. Al final, luego de los chequeos veterinarios, se conoció que era macho y que al parecer alguien lo cogió del rabo y lo lanzó. “Me lo quedé. Sentí que nadie lo iba a cuidar como yo”, cuenta mientras se alista para alimentar y limpiar a los recién nacidos que mantiene en su refugio.

La labor

El refugio difunde su labor a través de las cuentas de Facebook e Instagram @rsietevidas. Vende trajes para mascotas para recaudar fondos que permitan seguir con su actividad.