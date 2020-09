Solo queda decir, gracias

No es una tarea fácil, pero si es urgente. La emergencia sanitaria derivada de la propagación del coronavirus, la crisis económica que se siente en todo el país y los constantes actos de corrupción que aparecen en todos los medios de comunicación saturan y estresan hasta a la persona más relajada. El 2020 parece que, tal como dicen los memes en redes sociales, tiene solo cosas malas.

Entrevista laboral en línea: guía para un desempeño exitoso Leer más

Hoy, sin embargo, quiero proponer un acuerdo, un pacto. Quiero que los lectores y yo agradezcamos por las cosas buenas que, aunque no parezca, todavía existen.

El ejercicio constante de agradecer me ha resultado personalmente terapéutico. Entre todo lo negativo siempre puedo encontrar algo bueno, algo por lo que decir: gracias.

No es sencillo, como advertí al inicio de este artículo. Requiere de paciencia, voluntad y de relajarse aún en las situaciones más estresantes.

¿Por qué agradecer en esta época? Pues, para empezar podemos agradecer por el simple hecho de estar vivos en medio de una pandemia. También porque pese a las adversidades diarias hemos logrado llegar hasta hoy y porque casi todos tenemos un techo sobre nuestras cabezas.

En 'El libro de la felicidad', el Dalai Lama nos recuerda una serie de acciones, lugares y personas por las que también podemos agradecer. “La raíz de todo bien reposa en la tierra de la gratitud”, menciona el líder espiritual.

Entiendo que para muchos no será fácil agradecer. Quizás perdieron su empleo o las cosas no han salido bien últimamente. Puede que incluso alguien haya perdido a un ser querido por la enfermedad que aterra al mundo entero. A ellos, a quienes envío mis mejores pensamientos, solo puedo decirles que aún podemos agradecer por las oportunidades de nuevos empleos que eventualmente llegaran, o por los bellos momentos que compartimos con alguien que ya no está.

Esto lo digo por experiencia propia: si dedicamos cinco minutos al día para agradecer por lo que nos rodea, la vida será mucho más llevadera. Yo empiezo el día agradeciendo por mi familia, mi hogar, mi país y su naturaleza, mi trabajo y hasta por la dicha de quienes no conozco. Hay días que agradezco por lo que no salió bien porque representa una oportunidad para mejorar.

Egoístas, manipuladores y agresivos: así les va en el trabajo a las personas tóxicas Leer más

Ahora quiero agradecerte a ti por brindarme unos minutos para realizar esta lectura. Por encontrar este espacio para ver el lado positivo de la vida en una era de malas noticias.

Te invito a que nos encontremos cada semana para buscar juntos lo bueno que nos rodea, que a veces se esconde pero que siempre se puede encontrar.