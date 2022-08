Vibrar alto es encontrar buena racha en el camino. Por eso en este pódcast queremos darte un empujón para tu crecimiento personal, hablando de todo eso que te intriga, sin miedos ni tabúes. Compartimos anécdotas, experiencias y, por supuesto, la voz de expertos en: salud, psicología, espiritualidad, estilo de vida, manifestaciones, empoderamientos y mucho más.

La experiencia del cliente pasó de ser moda a una inversión importante que muchas empresas aún no tienen en su planificación.

Diego Montenegro, presidente de Emotion Share, una empresa de vanguardia en innovación de modelos de negocio y marketing, explica en el pódcast Vibrando Alto, de EXPRESO, que en Ecuador solo el 42% de las organizaciones tienen realmente un propósito escrito, más allá de los beneficios económicos, que según explica el experto no es el mismo que una misión; de esa cantidad el 20% tiene realmente concientizado el propósito, lo que permite que el mismo personal lo pueda comunicar de manera eficiente al cliente o consumidor final.

Diego explica que el customer experience es el 'fronting' de la organización. "Todas las organizaciones tienen que aterrizar con su estrategia, pero sobre todo con su cultura organizacional".

"La experiencia para el cliente es algo natural, todas las organizaciones deberían tener esto con o sin fines de lucro", menciona Montenegro, pero que atender de forma natural no está integrado en nuestro algoritmo y por ese motivo perdemos el propósito.

¿Cuáles son los errores al momento de creer que se hace un buen 'costumer experience'?

Diego explica que entre los principales errores está no tener la capacidad de tener un propósito en la organización y no creer en algo más trascendente.

También no tener un claro liderazgo, "porque el sistema operativo comienza tambalear".

No hacer elecciones estratégicas para generar esa experiencia para el cliente. "Pensando no solo en el presente, sino del presente al futuro. ¿Qué me traigo bueno del pasado que me pueda servir? ¿Qué es lo que tengo en el presente y qué esta fallando? y ¿Cómo me tengo que proyectar al futuro?

El Customer Experience no es una fuente de generadora de ventajas per se es una línea base si no tienes experiencia del cliente, no generas conexión.

Montenegro será parte de los expositores del segundo encuentro de Experiencia del Cliente el próximo 30 de agosto en el Teatro Sánchez Aguilar. Un evento creado para compartir experiencias y nuevas ideas que ayudarán a potenciar y transformar marcas y negocios.