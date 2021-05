Su multifacética producción artística -en grabado, diseño e ilustración- es el resultado de una continua exploración por diversos canales de expresión, pues en Paula prevalece una vibrante necesidad de crear. En ella no aplica el popular refrán “el que mucho abarca poco aprieta”, pues todos los campos en los que ha incursionado ha tenido éxito con una trascendencia que no ha pasado desapercibida.

“Lo que me entusiasma ante todo son los buenos descubrimientos. Me gusta trabajar con la cabeza y las manos. Muchas veces me encuentro creando en la pantalla y con los lápices al mismo tiempo, puede ser artesanía, diseño, grabado, arte u otro tipo de creación, pero en todas pongo la misma energía y a veces compruebo que un afiche puede ser tan valioso como una obra de arte”.

El arte desde siempre

Con una marcada herencia por el arte, su camino estaba trazado desde pequeña: “Mi mamá -neozelandesa-, daba clases de cerámica. Mi papá (el reconocido arquitecto Milton Barragán) siempre estaba haciendo algo en su taller de escultura y mi hermana era gimnasta y bailarina, me fascinaba verla volar y quería dibujarla… En las vacaciones del colegio tomaba clases de pintura en el parque El Ejido, y dibujar, combinar colores le daba sentido a mi vida”.

La fascinación por los afiches de exposiciones, de obras de teatro y de publicidad que su padre coleccionaba la apuntalaron a especializarse en comunicación visual en Prat Institute (Nueva York), una carrera desconocida en Ecuador (1986). Más adelante se involucró en la producción de alfombras, joyería y cerámica.

En el camino descubrió una técnica en grabado que le abrió las puertas al mercado estadounidense y aprendió collagrafía y xilografía: “Eran métodos más amables, pues los ácidos habían agravado mi salud. Siempre busco nuevas formas de expresión, por ejemplo, en el mural de la calle Panamá de Guayaquil me tocó adaptarme a un gran espacio. Pero ahí está la gracia, ese es el desafío del arte”.

La riqueza del trabajo de Paula radica en que en ese intenso periplo por el arte, encontró un lenguaje propio, a veces abstracto, de texturas, pigmentos y formas que encierran el profundo mundo en el que navega la artista.

Cartografía de Quito’, collage digital y físico. Impresión de pigmento sobre papel de algodón, 2021.

cortesía

Orígenes

No sorprende que la artista haya compuesto su última muestra, Orígenes, en la Galería No. 24, con varias propuestas en collage, tinta china, óleo, impresiones y más, en la que destaca la naturaleza como el origen de todas las formas, diseños y arquitectura, con la inspiración, frutos secos, semillas, hongos y ramas recolectados durante años. Se suman las series Toctes y Tequila (foto), hechas con la técnica de la collagrafía o aditiva y que juegan entre el diseño gráfico y el grabado.

En la muestra no podía faltar la tinta china, el óleo y collages digitales: “Busco experimentar con colores y formas para expresar sensaciones, emociones, ambientes, atmósferas, porque la vida está llena de tonos intensos y sombríos, de frutos luminosos y huellas oscuras de la contaminación y el caos urbano”.

Cara a cara

¿Quién es Paula, más allá del arte y los triunfos?

Muy contradictoria conmigo misma: sí pero no, no pero sí. Mas en el trabajo me pongo de acuerdo. Necesito de la gente para cargarme de energía. Me gusta mucho cuidar las plantas y ver si algún día logro vencer a la plaga de las orquídeas.

Es de las pocas mujeres artistas que han logrado trascender en un medio comprimido como es Ecuador...

Aprendí que hubiera sido bueno hacer un promedio con las mujeres de antes y dedicarle tiempo a ser mamá y así poder gozar de esa parte de la vida que es tan importante como la otra.

El disfrute de la vida ¿cómo lo asume?

Aquí sigo, en este trabajo que escogí o me escogió, a veces muy estresante y que parece absurdo, sin embargo la vida es también un gozo. Realmente disfruto mucho el proceso creativo.

No tuvo hijos, ¿le han hecho falta?

Sí, pero están mis amados sobrinos y ‘mis’ hijos de mi pareja y los ahijados, todos importantes en mi vida.

¿Cree en la trascendencia del alma?

¡Qué alivio dejar de existir algún momento! Sería muy agotador seguir siendo uno misma para toda la eternidad.

Sus logros

Ha expuesto en más de 70 escenarios mundiales -individuales y colectivos- en Estados Unidos, España, Perú, Chile.

Es artista permanente de Davidson Galleries en Seattle (USA) y ha expuesto por varios años en el Múltiple Impressions, en Soho, y en otras galerías de Nueva York.

Fue seleccionada como artista oficial para el XIX Annual Latin Grammy Award (2018).

Fue ilustradora de cinco libros publicados por Lee & Low y August House Publishers.

Tiene a su haber cinco primeros premios en grabado, diseño e ilustración