Ozempic y función sexual: Lo que la evidencia científica demuestra

La ciencia detrás de Ozempic y la función sexual: mejora vascular, efectos en la libido y el fenómeno visual

El término ‘Ozempic penis’ genera miles de búsquedas y especulaciones en redes sociales. Hombres reportan cambios en su apariencia genital tras usar medicamentos GLP-1 como Ozempic o Wegovy. La ciencia ofrece respuestas claras sobre este fenómeno que combina percepción, fisiología y psicología.

El efecto visual de la pérdida de grasa púbica

Estudios de urología explican el cambio perceptivo que muchos hombres experimentan. Una investigación publicada en el Journal of Sexual Medicine documenta que por cada 15 kilos de pérdida de peso, la longitud visible del pene aumenta aproximadamente 1.5 centímetros en hombres con obesidad abdominal significativa.

Este fenómeno responde a la reducción del tejido adiposo en la zona púbica. El doctor Paul Turek, urólogo de San Francisco, lo describe así en una entrevista con Huffpost: "Los penes 'enterrados' simplemente emergen de sus escondites grasos". La anatomía permanece igual, pero la visibilidad mejora.

Mejoras en la función eréctil: El beneficio cardiovascular real

Evidencia sólida respalda los efectos positivos de los GLP-1 en la salud vascular. Un metaanálisis de 2023 que revisó datos de 12,000 pacientes demostró que estos medicamentos mejoran la función endotelial y el flujo sanguíneo periférico.

Para la salud sexual, esto se traduce en erecciones más firmes y sostenidas. El American Journal of Cardiology publicó que hombres con diabetes tipo 2 que usaron semaglutide reportaron mejoras significativas en su función eréctil, atribuidas al mejor control glucémico y la salud vascular.

El impacto en el deseo sexual: Un efecto complejo

La relación entre los GLP-1 y la libido presenta matices importantes. Estudios preliminares en modelos animales sugieren que estos medicamentos pueden afectar los circuitos cerebrales de recompensa, incluido el deseo sexual.

Sin embargo, datos clínicos en humanos del International Journal of Obesity muestran un panorama más alentador: la pérdida de peso sostenida eleva los niveles de testosterona en hombres con obesidad, lo que contrarresta posibles efectos suppressores iniciales. Muchos pacientes reportan una libido revitalizada una vez su metabolismo se estabiliza.

El factor confianza: Psicología y autoimagen

La transformación física genera cambios psicológicos profundos. Investigaciones del campo de la psicología sexual indican que las personas que logran pérdidas de peso significativas experimentan mejoras en su autoimagen corporal y confianza sexual.

Este factor psicológico explica por muchos hombres sienten una revitalización en su vida íntima que trasciende los cambios puramente fisiológicos.

Cuándo consultar con un especialista

Expertos recomiendan evaluación médica si experimentas:

Cambios persistentes en el deseo sexual

Dificultades erectiles que persisten después de la adaptación al medicamento

Preocupación por efectos secundarios específicos

Dudas sobre el manejo de tu tratamiento

La comunicación abierta con tu médico garantiza que los beneficios del tratamiento superen cualquier efecto adverso potencial.

