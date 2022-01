Cuando los integrantes del famoso programa de educación musical venezolano ‘El Sistema’ establecieron un récord como la mayor orquesta del mundo, el panadero Noel Montilla sintió una alegría inmensa.

“Casi lloro al ver que entre esos miles de niños estaban mis dos hijos. Fue muy bonito, realmente muy bonito”, cuenta Montilla.

‘El Sistema’ crea una y otra vez un rayo de esperanza en el país sudamericano, sumido en una fuerte crisis. Por ejemplo, cuando el 13 de noviembre unos 12.000 músicos de la orquesta juvenil interpretaron la ‘Marcha Eslava’, de Piotr Chaikovski.

El Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela cuenta con más de un millón de miembros, entre ellos, también unos 350 niños y jóvenes del populoso barrio capitalino La Ceiba que tocan en la orquesta, cantan en el coro o, como Valeria, de 14 años, y Alejandro Montilla, de 8, aprenden un instrumento. En todo el país hay además otros 442 centros de música.

Una orquesta que nació y debutó en pandemia Leer más

Los ensayos se llevan a cabo tres veces por semana y, cada quince días hay un pequeño concierto. Esa tarde de diciembre, por ejemplo, 20 niños interpretan clásicos venezolanos como ‘Alma llanera’, ante invitados extranjeros. Los ejecutantes ríen y bromean antes de su actuación.

‘El Sistema’, creado por el fallecido músico y compositor José Antonio Abreu en 1975 y financiado por el Estado, es actualmente una red de conjuntos infantiles y juveniles premiada y copiada en todo el mundo, y un proyecto social que utiliza la música como una posible salida de la pobreza y de la falta de perspectivas.

“Si un niño no tiene una ocupación se pasa el día en la calle”, dice Angélica Teixeira, directora del centro musical de La Ceiba, después del concierto, y agrega que esa situación es bastante habitual en el barrio. “Por eso, ‘El Sistema’ es una buena oportunidad, nos unimos como una familia”, indica.

Cientos de miles de personas, especialmente de los barrios pobres de Venezuela, aprendieron a tocar un instrumento y tocaron en la orquesta, como alguna vez lo hizo Angélica, o lo hacen ahora Valeria y Alejandro.

También el actual director musical de la Filarmónica de Los Ángeles y de la Ópera de París, Gustavo Dudamel, salió de ‘El Sistema’. Por ello, algunos en Venezuela se sorprendieron de que el afamado director, de 40 años, no dirigiera la orquesta que batió el récord.

Desde las protestas de 2017, con más de 120 muertos, Dudamel se distanció de la Orquesta Juvenil Simón Bolívar y criticó fuertemente al Gobierno autoritario del presidente Nicolás Maduro.

“El niño que toma un instrumento musical no toma jamás un arma” Leer más

“Así, ‘El Sistema’ sigue vivo a pesar de la situación tan compleja que estamos viviendo en Venezuela”, declaró Dudamel en 2018.

La orquesta genera una gran atracción. Varios padres cuentan que, antes de integrarse a la orquesta, sus hijos ya habían probado varios deportes u otras actividades. “Pero ninguna la motivó tanto como esta”, afirma la madre de la violinista Daniela Monroy.

La música tiene algo mágico, una energía especial. “Me gusta que a través del violín pueda salir toda la tristeza, poder sacar así la rabia o la alegría”, reflexiona Daniela. “Siento que he nacido para tocar”, asevera, y agrega que los conciertos le producen una sensación de logro.

Las clases son gratuitas y además se le proporciona al alumno el instrumento. Al igual que Valeria y Alejandro Montilla, la mayoría de los niños lleva el instrumento a casa para practicar. Pero la situación se complica si por ejemplo se rompe una cuerda.

“Cuando Daniela me dice que se le ha roto una cuerda, y la cuerda es cara, entonces vemos qué podemos hacer”, cuenta su madre, y añade que la mayoría de las veces colabora toda la familia de alguna manera.

‘El Sistema’ empezó con once atriles y 50 sillas, destaca Angélica Teixeira, directora del centro musical de La Ceiba sobre los retos que plantea la crisis. “Creo que no hay límites para no ir a los ensayos. Hay que encontrar la manera de garantizar que el niño reciba clases de música”, destaca.

Sin embargo, la creciente politización molesta a algunos padres. El fundador Abreu recibió un amplio reconocimiento y ‘El Sistema’ siguió existiendo incluso después de los cambios de gobierno y los giros ideológicos.

El impulso

La orquesta venezolana desplazó a Rusia que se había impuesto en 2019 con más de 8.000 músicos en el escenario. Eso le valió el Récord Guinness.