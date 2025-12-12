NADI ALAM: Diseñadores ecuatorianos exponen la versatilidad del ratán

¿Puede el ratán ser un material de diseño contemporáneo? Cinco creadores ecuatorianos responden con una exposición

Descubre la colección de ratán que reúne a cinco talentos en la Casa Sunset

El ratán, una fibra natural con siglos de tradición artesanal en el Sudeste Asiático, protagonizó una exposición contemporánea en Ecuador. La muestra “NADI ALAM, Colección Ratán: Evidencias de un material vivo” reunió el trabajo de cinco diseñadores y arquitectos que exploraron la vigencia de este material desde perspectivas actuales.

Fue espacio arquitectónico, que priorizó el diálogo con la naturaleza, funciona como escenario ideal para una colección que examina las cualidades orgánicas y narrativas del ratán.

La organización estuvo a cargo de DAVCH Arquitectura y Urbanismo, con la colaboración de la Embajada de Indonesia. El país asiático es custodio de una rica tradición en el trabajo con esta fibra, donde el ratán representa identidad y conocimiento transmitido por generaciones.

Salud mental en Navidad y Año Nuevo: 5 estrategias para manejar estrés y ansiedad Leer más

La reinterpretación contemporánea de un material ancestral

Lejos de ser una reliquia del pasado, el ratán gana relevancia en el diseño actual por sus atributos como la flexibilidad, resistencia y un comportamiento orgánico que conserva la huella del gesto artesanal. La exposición propone una relectura que lo sitúa como un material vivo, íntimo y propio.

“NADI ALAM” presenta el ratán como un elemento que conecta culturas y cuenta historias. La colección no solo exhibe piezas funcionales o decorativas, sino que revela cómo un material natural puede adoptar formas escultóricas, generar vínculos emocionales y respirar en un espacio.

Los cinco creadores y sus visiones

La muestra reunió a un grupo de creadores cuyas trayectorias se distinguen por una sensibilidad especial hacia la materialidad y la forma.

Janinna Cabal: Arquitecta y diseñadora enfocada en la materialidad expresiva. Su trabajo busca un lenguaje propio a través de la experimentación con texturas y fibras naturales, integrando técnica artesanal con claridad conceptual.

María Inés Alvear: Diseñadora que investiga la relación entre objeto, cuerpo y espacio. Combina sensibilidad táctil con estructuras depuradas, y examina cómo los materiales vivos influyen en la percepción emocional.

Diana Williams: Creadora en la frontera entre arte y diseño. Sus piezas abordan la identidad y el diálogo intercultural, y transforman materiales naturales en narrativas visuales y simbólicas profundas.

Geovanna Robalino: Diseñadora con 18 años de experiencia y fundadora del estudio RW Interiores. Su práctica mezcla innovación y exploración formal, con un interés marcado en los procesos artesanales que revelan el origen y la transformación del material.

Esteban Saninovich: Arquitecto y diseñador que aborda el objeto como microarquitectura. Sus propuestas combinan estructura, ergonomía y una lectura poética de los materiales, investigando nuevas tipologías a partir del ratán.

Diseño con propósito: el caso de Geovanna Robalino

La participación de Geovanna Robalino refleja su filosofía de diseño centrada en el bienestar. “El diseño no es solo transformar un ambiente; es transformar la forma en que las personas viven dentro de él”, afirma la diseñadora.

Con una década al frente de RW Interiores, Robalino desarrolla proyectos que priorizan la armonía, la funcionalidad y el uso de materiales nobles. Su acercamiento al ratán en esta muestra parte de su interés constante por materiales honestos y un diseño que establece un diálogo sutil y emotivo con la naturaleza.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!