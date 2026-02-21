MrBeast construye escuelas en la selva de Ecuador y ayuda a 150 niños

El youtuber dice que construyó dos escuelas en la selva ecuatoriana, además de un puente seguro y acceso a agua potable

El equipo de MrBeast reemplazó un peligroso puente de madera por una estructura metálica más segura, permitiendo que los niños crucen sin riesgos para llegar a sus nuevas escuela.

El creador de contenido estadounidense MrBeast incluyó a Ecuador en el que calificó como uno de los proyectos más importantes de su carrera. En un video publicado hace pocas horas, este 21 de febrero de 2026, titulado “Construí 10 escuelas en todo el mundo”, el influencer mostró la construcción de dos escuelas en plena selva tropical ecuatoriana.

Un viaje extremo hasta la comunidad

Para llegar a la zona, el equipo tuvo que tomar dos vuelos, realizar un trayecto de más de tres horas y caminar durante una hora y media por la montaña. Las imágenes muestran las difíciles condiciones en las que estudiaban los niños: cuando llovía, el agua superaba la rodilla, lo que impedía las clases y representaba un riesgo.

Ante esta realidad, las antiguas estructuras fueron reemplazadas por dos escuelas nuevas elevadas, diseñadas para resistir las intensas lluvias de la selva y garantizar un entorno seguro para los estudiantes.

Agua potable, alimentación y un puente seguro

El proyecto no se limitó a levantar aulas. Según detalla el propio creador en la descripción del video, también perforaron pozos para garantizar acceso a agua potable y aseguraron alimentación para los estudiantes durante los próximos años.

Además, se sustituyó un puente de madera considerado peligroso por uno metálico, para que los niños puedan llegar con mayor seguridad.

“Me rompe el corazón que más de 200 millones de niños no tengan acceso a una educación segura”, escribió el youtuber al presentar la iniciativa que incluyó a Ecuador.

De acuerdo con el video, alrededor de 150 niños podrán continuar sus estudios en mejores condiciones gracias a estas dos nuevas infraestructuras en el país.

Alianzas internacionales



El video también reconoce el apoyo de empresas y fundaciones internacionales como Lowe’s, Fundación Televisa, T-Mobile, Fundación Rockefeller y YUVA Unstoppable.

De acuerdo con el audiovisual, alrededor de 150 niños podrán continuar sus estudios en mejores condiciones gracias a esta intervención en Ecuador.

En pocas horas, la publicación acumula millones de visualizaciones y ha generado reacciones en redes sociales por el impacto que tiene en comunidades remotas del país.