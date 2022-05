Han pasado dos años y medio desde que Mirella Cesa dio a luz a Emma. En ese camino ha ido conjugando su rol de madre con el de artista.

Mientras compone, graba o esté sobre el escenario, la pequeña es testigo de su voz y lírica.

Es imparable. Dice que eso viene en su ADN. “Vengo de una familia de mujeres trabajadoras que se han dedicado al arte y salieron adelante con sus hijos”, recuerda sobre momentos con su mamá Mirella Dalmau y hermana mayor, Paola Cesa, quienes manejan Cesa Design.

Al hablar de su maternidad, confiesa que esta le abrió nuevos canales de inspiración. “Le canté a Emma desde que estaba en mi vientre y, es más, ahora ya sale en los videos del nuevo disco que voy a lanzar”. Días después de esta entrevista, partió con ella a Bogotá al festival Ritmos del Mundo y, luego de eso, se alistará a los premios Heat de República Dominicana, donde está nominada por su canción “Cuando me miras”.

Si bien su vestimenta se ha caracterizado por prendas y accesorios con texturas y técnicas artesanales del Ecuador, su hija hizo que esta se vuelva aún más colorida.

Con fotos exclusivas para SEMANA, mostró sus looks para celebrar el Día de la Madre, y reveló las claves de su estilo andipop que ha ido evolucionando durante estos quince años de carrera.

La maternidad es tan colorida como mis looks. Mi hija es todo lo que se desprende de un arcoiris

El vínculo entre ambas

La mayoría de las prendas que viste Mirella son personalizadas y tienen etiqueta de “Hechas en Ecuador”. Fotos: Adrián Mora

En su cotidianidad no hay espacio para el tono negro, los colores vibrantes son el hilo conductor de sus looks. “He sido la reina del color” bromea. Y la maternidad es tan colorida como mis looks. Mi hija es todo lo que se desprende de un arcoiris", agrega.

Sus pulseras confeccionadas de madera, lana o nailon, empiezan también a replicarse Emma. “ Le gusta jugar con estos accesorios, y ya le compré unas chiquititas de tagua. Los fans también le regalan y tengo un baúl pequeño donde guardamos todo”.

La mayoría de las prendas que viste Mirella son personalizadas y tienen etiqueta de “Hechas en Ecuador”. “Siento que en este país tenemos una capacidad artística increíble en todas las ramas”, comenta. De ahí que en cada gira viste prendas de diseñadores ya posicionados así como emergentes.

En su armario también predominan las prendas vintage. Cuenta que tiene prendas heredadas de su abuela y madre. Pues en ella, las tres R ( reduce, reutiliza y recicla) son claves. A las mismas prendas las tiñe o les incorpora parches. “Me encanta. Nací en los 80 y tengo mucha influencia de esa década”, asegura y enfatiza que no descarta más adelante sacar una línea de accesorios que reflejen su estilo.

A la hora de formar estilismos, los vestidos son su apuesta para eventos más elegantes y accesoriza con joyas elaboradas por orfebres nacionales, mientras que en salidas casuales su prenda estrella es el jean con chaquetas intervenidas. La que lleva puesta en esta entrevista tiene pinturas de la cultura Jama- Coaque.

Las prendas de su hija también las va conservando. “Tengo todo guardado porque sí me gustaría tener otra bebé”, confiesa. Es que se adaptó a ese ritmo entre mamá y artista. “Estando embarazada nunca paré de trabajar. Cuatro días después de que Emma nació tuve que ir al estudio con ella porque estaba por lanzar un disco de Navidad. Siempre está conmigo, creo que no hay mejor lugar para un niño que estar con su mamá”, concluye.