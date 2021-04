María Luisa Barrios y su vínculo con las flores de Bach

Cerró una etapa y dejó atrás lo que vivió por más de una década. Hoy, María Luisa Barrios decide presentarse como consultora de flores de Bach. Un método de curación que, a partir de una vivencia personal, le abrió las puertas para conocer más de esta medicina alternativa.

Así, a partir de marzo de este año dio vuelta a la página y se volcó a la holística para finalizar ese período durante el cual su nombre resonó en Guayaquil como vocera de la Fundación Malecón 2000 y de la Terminal Terrestre.

Trabajar en las emociones

“El tema holístico siempre me llamó la atención”, confiesa María Luisa. Eso la motivó a viajar a Lima, Perú, hace nueve años para capacitarse como consultora de flores de Bach, ya que en Ecuador aún no había cursos de formación.

“En ese entonces lo hice por uso personal, pero realmente sentía que podía ayudar a más personas con este tratamiento complementario. Por eso, esporádicamente, compartía las terapias florales a familiares y conocidos”, relata.

Sin embargo, fue en los tiempos puertas adentro, por la cuarentena, que ese interés se acrecentó en ella.

”Mucha gente, al experimentar emociones como el miedo, ansiedad e incertidumbre, empezó a buscarme. Y eso lo tomé como un llamado y decidí dedicarle tiempo. Más allá de un emprendimiento; esta actividad me apasiona”.

La terapia consiste en el uso de esencias florales que son realizadas y traídas desde Inglaterra, con el método original de quien fue su creador, el doctor Edward Bach, en la década de los treinta. Según su teoría, las enfermedades físicas (tanto de niños como adultos) tienen su origen en las emociones desequilibradas.

Ahí entra la labor de María Luisa como consultora. Mediante una charla con la paciente logra identificar cuáles son las emociones que le molestan y no le permiten avanzar. “A partir de eso hago una fórmula personalizada con las esencias florales para ayudar a dar equilibrio emocional y transformar sus emociones negativas en positivas. Por ejemplo, el miedo en valentía”, explicó.

En marzo del 2020 empezó ese reto de ayudar a otros. “Me tocaba ingeniármelas con la logística para poder enviar los frascos porque en ese tiempo estábamos encerrados”, recuerda.

El Zoom o videollamadas de WhatsApp siguen siendo el medio a través del cual María Luisa se comunica con sus seguidores. El interés ha sido tal que próximamente lanzará su canal en YouTube.

Sanó de forma natural

Para llegar a la fase de ayudar a otros, primero tuvo que sanarse a sí misma. “Durante todo ese proceso de nueve años hubo momentos en que físicamente no estuve bien. Tenía muchos dolores de cabeza, sufría de colitis, que en parte eran causados por emociones. Es muy común la migraña en la gente que se exige mucho. Era mi caso. Entonces empecé tratamiento en la parte física que fue de la mano con la parte emocional. Ahora estoy más equilibrada en todo sentido; las flores de Bach me ayudaron a conocerme, sanar y a crecer como persona”.

Cuando se le pregunta cómo logra que no le afecten las emociones de quienes la buscan, admite que se basa en un método. “Desde siempre he sido muy empática, entonces he tenido que aprender a no involucrarme demasiado en la situación de las personas. De todas formas, quienes somos consultores, tomamos una flor que se llama Walnut, que ayuda a protegerse de las influencias externas”.

Reconoce, además, que su ancla es la vida espiritual. “Hoy, necesitamos nutrir esa parte ante la incertidumbre que generan los nuevos cambios”, expresa y asegura estar satisfecha de que ahora, a diferencia de otros años, haya mayor interés en los ecuatorianos por las terapias naturales.

“Con un grupo de personas queremos poner un centro holístico, con especialistas en yoga, psicología clínica, flores de Bach ... Mientras más personas tengamos, mayor el conocimiento que compartiremos. Mi satisfacción en este camino es ayudar a que las otras personas sanen sus emociones pero de forma natural”, concluye.

Hábitos holísticos

Para María Luisa, el ser humano es un ser holístico y debe estar en equilibrio en el plano físico y emocional. Por eso comparte algunas de sus rutinas para un estilo de vida saludable.

Pilates. Ha sido entrenadora desde los 18 años. Realiza ejercicios de estiramiento en sus tiempos libres. Meditación. Practica esta actividad cada mañana antes de iniciar sus actividades. Alimentación sana. A raíz de que conoció las flores de Bach aprendió a comer más saludable, por ejemplo, dejó el gluten y el azúcar. Escribir. Es lo más terapéutico que hay. Lo hace cuando tiene un problema, una emoción que le está dando vueltas en la cabeza o simplemente cuando se le viene una idea.

Personal