Margarita Sánchez: “La moda en Latinoamérica evoluciona de manera increíble”

¿Quién no ha buscado inspiración en Instagram a la hora de vestir? Acéptelo, la mayoría lo ha hecho, y la verdad es que es un truco que suele funcionar, especialmente si sigue cuentas de mujeres estilosas.

En esa búsqueda de nuevos perfiles, usted puede encontrar a Margarita Sánchez, quien está destacando por su estilo en esta red social.

Románticos, muy femeninos y de estilo boho, así son los looks que comparte en su cuenta. Si usted es fan de los estampados y los accesorios chic, el estilismo de esta guayaquileña podría servirle de inspiración.

Entre el boho y el urbano

Al conversar sobre sus gustos en la moda, se remonta a la niñez. Las texturas, los colores llamativos y los detalles folclóricos siempre captaban su atención.

“Cuando salí del colegio estuve muy indecisa entre estudiar diseño de indumentaria o de interiores. Elegí el segundo porque mi familia tiene un negocio relacionado y pensé que podría desarrollarme ahí, pero no fue así”, cuenta.

Con el tiempo decidió emprender en su principal pasión y así forjó camino. En la actualidad, ya son once años dedicados a este rubro y eso la ha hecho ser muy selectiva en lo que quiere para sí misma.

“Mi vida es un constante shopping de ropa por ser quien selecciona los looks que se venden en mi tienda. Pero cuando se trata de prendas para mi clóset, me fijo mucho en aquellas que sean combinables o con alguna característica que las haga ser especiales. Cuando algo me gusta demasiado lo compro sin dudarlo”, refiere.

Entre los estilos que más le gustan están el boho y el urbano, ambos con toque sofisticado; de ahí que los vestidos frescos, las maxifaldas, los pantalones palazzo y las chaquetas de jean son sus favoritos.

Disfruta lucir un estilo boho. cortesía

La moda latina, su mayor inspiración

Nueva York, París y Tokyo son las ciudades donde ella considera la moda vibra. “Desde las tiendas de diseñadores hasta la gente vestida en las calles. Cada ciudad tiene su propio estilo”.

Este año pudo viajar a Cartagena y quedó fascinada con su cultura y la moda de la mujer colombiana. “Es similar a la nuestra, llena de color y con siluetas súper femeninas, me encantó. La industria textil latinoamericana ha evolucionado de una manera increíble”, enfatiza.

Para inspirarse, también le gusta ver los fashion shows de Dolce & Gabbana. Sin embargo no descarta lo latino. “Soy muy admiradora de lo que impone la firma Óscar de la Renta y diseñadores como Silvia Tcherassi y Johana Ortiz”, comenta.

Margarita es admiradora de Óscar de la Renta. cortesía

El orgullo de vestir “Hecho en Ecuador”

“Después de la pandemia el reto de recuperar la economía es un trabajo enorme que nos compete como ecuatorianos. La producción nacional debe ir con el tiempo recuperándose y esto es trabajo de todos”, dice enfática.

Son razones por las que se ha mantenido firme en seguir trabajando con su equipo, y en esa etiqueta de hecho en Ecuador, explaya también parte de su esencia y lo que las mujeres buscan al vestir. La comodidad para lucir en la playa, el romanticismo, ya sea en tonos y texturas y por qué no también el toque rebelde y libre en las piezas. Así son los estilos de sus tres líneas de indumentaria, con las que luego ella marca tendencia al vestirlas.

Sus preferidos

¿Qué cosas de su armario jamás regalaría?

Mis botas y chaquetas. Las he ido coleccionando con el tiempo.

¿Alguna prenda heredada?

Aretes de perlas de mi madre.

¿Estampados o llanos?

Combino ambos, me gusta más el equilibrio de los dos.

¿Menos es más o más es menos?

Estoy en la mitad.

¿Quién es su diseñador favorito?

Dolce & Gabbana.

¿Qué lleva siempre en su look?

Nunca salgo sin ponerme perfume.

