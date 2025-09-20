Maquillaje para piel morena: tips paso a paso para un look natural

La piel de las mujeres es como un lienzo en el que cada trazo cuenta. Maquillarse no significa cubrir la belleza natural, sino realzarla con los productos adecuados. En el caso de las pieles morenas, la maquilladora Paola Saavedra señala que existen trucos sencillos para iluminar correctamente el rostro, elegir los tonos que hacen destacar los labios y aplicar las sombras que potencian la mirada. A continuación, la experta comparte sus recomendaciones para mejorar su rutina de maquillaje y lucir un look perfecto en su día a día.

1. Cómo lograr una piel radiante

Para un acabado impecable, lo primero es identificar su subtono colocando una tela dorada y otra plateada cerca del rostro. “Si la dorada ilumina su piel, su subtono es cálido. Si la plateada le favorece, es frío. Si ambas funcionan, es neutro; y si nota un matiz verdoso, es oliváceo”, comenta Saavedra. Conocer este detalle es fundamental porque le permitirá escoger la base correcta, evitando que la piel luzca grisácea. Además, al cubrir las ojeras, evite correctores de tonos demasiado claros, lo ideal es elegir hasta dos tonalidades más arriba que su piel. Los rubores en terracotas, naranjas, morados, rojos y fucsias realzan al instante, mientras que los tonos pálidos tienden a opacar el rostro.

2. Lo más recomendado para una mirada que brille

Maquillaje estilo coreano: paso a paso de cómo lograr este look Leer más

Las sombras de ojos metálicas son un imprescindible: dorado, bronce y cobre iluminan de manera instantánea y armonizan con la piel. Para una mirada intensa, nada mejor que una sombra negra en el último tercio del ojo; y si lo que busca es un look más atrevido, apueste por verdes, morados o azules, que destacan de forma espectacular en pieles morenas. El secreto está en aplicar con confianza y difuminar bien para lograr transiciones suaves sin perder intensidad.

3. Luzca unas cejas con estilo

En el caso de las cejas, el color negro puede endurecer demasiado la expresión. Por eso, lo mejor es trabajar con cafés oscuros que aporten definición sin perder naturalidad. La técnica recomendada es empezar con un trazo suave al inicio de la ceja e intensificar hacia el final, logrando un efecto elegante y armónico con el resto del maquillaje.

4. Consiga unos labios con fuerza

Los labios en pieles morenas tienen la ventaja de lucir espectaculares tanto en tonos nude como en colores vibrantes. Saavedra dice que el truco está en usar delineadores café oscuro para dar definición y luego jugar en el centro con el tono que más le guste: desde un gloss natural hasta un rojo intenso. Esta técnica no solo aporta dimensión, sino que equilibra el maquillaje y le da la libertad de experimentar con acabados mate, satinados o metálicos.

Tip extra

Si su cutis es mixto o graso, prepare la piel con cremas en textura gel para que el maquillaje dure más.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!