Aunque los looks deportivos siempre han estado dentro del armario masculino, este año se reinventan con nuevas tendencias para ellos. David Beckham, Will Smith, Neymar y Maluma son algunas de las celebridades que lucen constantemente prendas deportivas en diferentes ambientes, no solamente el gimnasio.

Además, casas de moda como Louis Vuitton, Gucci y Double Rainbouu han incorporado piezas con este estilo en sus más recientes pasarelas Otoño 2020 . Por eso, si su plan es tener un estilo más fitness este 2022 y desea renovar su armario con lo más ‘in’ para caballeros, conozca más detalles sobre esta moda.

Lo 'in'

Las camisetas, chaquetas estilo impermeable, buzos de algodón y pantalones deportivos son las prendas básicas para este estilo. Para quienes gustan de un estilo más relajado e informal, van bien las oversize (grandes) porque pueden jugar con la superposición de piezas. Si es fan de la moda ‘athleisure’ (combinar ropa deportiva con piezas más casuales), puede jugar con otras texturas como el cuero. Ese contraste dará un toque más fashionista al look.

Los accesorios que elija también son claves. Si desea un outfit para ir a entrenar, debe usar zapatos ergonómicos y que le permitan hacer saltos u otros movimientos. Los relojes deportivos suelen ser de silicona, caucho o plástico. Además, son generalmente resistentes a una alta profundidad bajo el agua, tienen cronómetros, brújulas y pantallas que se iluminan.

Tendencias de moda: Lo que se queda y se va en el 2022 Leer más

Por otro lado, si le gustaría ir a una reunión informal en el día y desea estar cómodo, anímese a usar sus prendas deportivas favoritas junto a detalles más casuales (como gafas, collares largos o relojes clásicos). Combinar la ropa atlética con chaquetas estilo sastre también puede ser una opción para los más fashionistas.

Diviértase con los colores

Al hablar de las tonalidades, el asesor de imagen Javier Rodríguez asienta que hay varias opciones. El very peri (escogido por Pantone como el color del año) es tendencia. “Las pasarelas son una gran fuente de inspiración. Priman los tonos pasteles y eléctricos como el verde, lila y bermellón”, comenta.. El blanco, el negro y el gris son una alternativa atemporal que se mantiene.