En sus looks: abundancia, suerte y prosperidad

Son muchas las personas que eligen su look de fin de año basándose en un tono específico, pues depositan en este su ilusión por los sueños que les falta por cumplir. Desde el rojo para el amor hasta el amarillo para la suerte. ¿Pura superstición?

Lejos de esa creencia, lo que sí es cierto es cómo la psicología del color ha formado parte de la industria de la moda y ha demostrado que estos influyen en los estados emocionales. De ahí que el Instituto de Color Pantone, cada año elige un tono que destaca del resto.

Según explicó la asesora de imagen Alejandra Valarezo “a diferencia del 2020, las vitrinas tienen predominio de color, lo que da a notar una clara intención por parte de las marcas de mejorar los ánimos a través de colecciones llenas de color”. Asimismo, agrega que “se puede aumentar el impacto del outfit eligiendo texturas elegantes o combinaciones arriesgadas, como por ejemplo, dorado y plateado en una misma prenda”.

En cuanto a tendencias, se empiezan a introducir en diciembre el tono que reinará el 2022: Very Peri. Según Leatrice Eiseman, directora ejecutiva de Pantone “este tono es un símbolo del espíritu de nuestra era y de la transición que estamos viviendo”. Se trata de un azul bígaro dinámico (de apariencia avioletada; también se lo llama azul lavanda).

Al continuar la pandemia, no descuide el uso de las mascarillas. Procure que esta vaya a tono con su vestuario mas no que compita para evitar que cause ruido visual.

Olvídese del negro y dele la bienvenida al nuevo año a puro color.

Moda de fin de año. JIMMY NEGRETE

Tonos a elegir

Estas son las tonalidades que se imponen en estas festividades. ¿Cuál elige?

Vey Peri (o azul bígaro): Evoca cambios. Resulta ideal si busca renovarse. Asimismo, es apropiado para quienes atraviesan la transición de duelo.

Verde: Se lo relaciona con la frescura, esperanza y abundancia.

Amarillo: En otras culturas representa el oro. Por eso, recurrir a este tono se ha convertido en un llamado a la prosperidad y buena suerte.

Metalizados: Destacan el dorado y plateado. Al reflejar glamour y sofisticación, se cree que vestirlo en fin de año será buen augurio en la parte económica.

Blanco: Simboliza la paz y al vestirlo según las creencias, le va a permitir absorber buenas y nuevas vibras.

Isabella Escala, más atrevida que clásica Leer más

Moda de fin de año. JIMMY NEGRETE

La clave

Para que no cometa errores al vestir, los tonos que le favorezcan deben ir en prendas cerca del rostro, como una blusa o chaqueta. Sin embargo, si le gusta mucho pero no le aporta luz a sus facciones, úselo en piezas inferiores como un pantalón.