Desde pequeña, Isabella Escala (20) estuvo en contacto con varias ramas artísticas que dejaron volar su creatividad. Creció siendo balletista y eso provocó en ella una fascinación por los trajes coloridos, voluptuosos y escandalosos, que es como los describe, y recuerda que hubo una época en la que se los ponía hasta para acompañar a su mamá al supermercado.

El arte siempre fue una forma de exteriorizar sus sentimientos. En ese camino también se encontró con el maquillaje y la moda. Desde el cabello hasta los diferentes cortes y siluetas de las prendas le permiten mostrarse tal cual.

Un buena opción para una fiesta de noche. Ideal para recibir el año nuevo. Gerardo Menoscal//EXPRESO

Conforme fue creciendo y dejando los vestidos muy pomposos, empezó a imponer sus gustos y su estilo. “Tenía un acuerdo con mi mamá. Si tenía una fiesta de cumpleaños y no podía ir vestida de balletista o disfrazada de princesa, ella me separaba tres outfits diferentes y, entre esos, yo podía escoger el que más me gustaba”, cuenta.

A partir de ahí, ha venido sintiendo una evolución en su forma de vestir, basada en una mejor relación con su cuerpo, y por eso hoy se atreve a ponerse prendas que antes no la hacían sentir lo suficientemente segura. “Actualmente mi estilo es atrevido, llamativo y me gusta estar cómoda y disfrutar de mi estilo sin tomarme las cosas tan en serio”, señala.

¿A qué prenda de vestir le puede dar múltiples personalidades?

Me parece que un jumper negro es una prenda muy versátil que te saca de cualquier apuro. De día se puede usar con zapatos deportivos y una chaqueta jean, y de noche con unos tacos y un lápiz de labio rojo.

¿Le gusta planificar sus outfits diarios con antelación?

Si se trata de un evento elegante, me toma bastante tiempo escoger el atuendo perfecto, pero en mi día a día me gusta ser impulsiva y tomármelo con diversión.

¿Cuál es la diferencia entre un look de Isabella de día y uno de noche?

Durante el día disfruto de colores pastel y cálidos, en las noches soy fan del negro, que es misterioso y tentador, pero al mismo tiempo clásico y elegante.

Este es un look que Isabella usaría para un evento nocturno, como una salida con amigas. Para este tipo de ocasiones, el color negro es su predilecto y el que nunca falla en su armario. Gerardo Menoscal//EXPRESO

¿En qué se fija en una prenda antes de comprarla?

Siento que una prenda puede ser muy linda, pero lo primordial para mí es que me haga sentir cómoda, que me haga sentir como la mejor versión de mí. El mejor atuendo siempre va a ser uno que te haga sentir bien contigo misma.

¿Cada cuánto se va de shopping?

Me gusta dar un propósito nuevo a cosas que ya tengo, pero cuando encuentro algo que me gusta, sí me doy el gusto de comprarlo.

A la hora de vestir, ¿qué es lo que más le gusta resaltar de su outfit y de su cuerpo?

De mi outfit, lo que más me gusta son los accesorios, desde la joyería hasta la cartera o los zapatos. Pienso que son el toque final que arma mis looks.

¿Sí o no a las tendencias?

Confieso que hay tendencias en las que sí he caído, las considero divertidas, pero creo que mi estilo personal lo tengo bastante definido. Este año me gustó mucho ver el regreso de la moda del comienzo de los años 2000, que es juvenil y con colores alegres, muy diferente a lo que estaba en tendencia en años anteriores.

Casual y cómoda fue como eligió sentirse para este outfit, perfecto para una tarde relajada y tranquila. Lo combinó con tacos para verse más estilizada. Gerardo Menoscal//EXPRESO

Hola, Navidad. Hola, 2022…

Estamos en diciembre, mes en el que los eventos sociales se multiplican y en el que las personas a las que les encanta la moda se emocionan porque saben que tienen que armar distintos looks, según la ocasión. Isabella es una de ellas y nos adelanta qué le gusta llevar en estas fiestas. “Para Navidad me gusta ser arriesgada, pero siempre manteniendo el lado clásico y un poco más conservador, ya que es una noche que comparto solo con mi familia. Fin de año es cuando me propongo un outfit más atrevido y, sobre todo, busco algo que me describa y que nadie más vaya a tener puesto”, reconoce. Para este año, en Nochebuena usará un vestido verde, moderno pero apropiado para un evento familiar. Y despedirá el año en la playa con sus amigos, luciendo un traje más femenino y jugando con los escotes.

Los brillos trasmiten elegancia y al mismo tiempo esa vibra festiva. Es por eso que este vestido ceñido al cuerpo sería otra de sus opciones para despedir el 2021. Gerardo Menoscal//EXPRESO

Una aliada de la moda sostenible

Al tocar este tema, Isabella se emociona porque reconoce que no puede hablar al respecto con frecuencia. Confiesa ser una fiel creyente de que se puede extender la vida útil de las prendas y evitar que acaben en un basurero. “Hay muchas ventajas de comprar prendas de segunda mano. Entre las más importantes para mí están el ayudar a prevenir la devastación ambiental y no financiar la explotación laboral e infantil”, dice y recomienda la aplicación Depop para encontrar prendas que ya han sido amadas y que de seguro otros dueños van a poder amar otra vez.