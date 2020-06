Cómo llevar una relación de pareja en época de pandemia

Hay parejas que aún no han podido verse. Decidieron mantener la relación a distancia desde que empezó la pandemia, en algunos casos porque uno de ellos resultó contagiado por el COVID-19 y, en otros, por miedo a salir y enfermar.

El sexólogo Édison Pazmiño dice que es normal que los novios que vuelven a verse teman darse un beso e ir más allá. "La pandemia no se ha superado y en estos momentos debemos asumir que prácticamente todos somos portadores del virus, pues aún no hay una vacuna ni un tratamiento que sepamos que es efectivo", indica. A esto se suma que hay quienes no presentan sintomatología o esta es muy leve.

El profesional recomienda que para reiniciar la vida sexual, ambos se sometan a una prueba que les permita identificar cómo está el valor de sus anticuerpos con relación al virus y en función de eso pueden retomar las interacciones en pareja.

Los jóvenes de Estados Unidos nunca han tenido tan poco sexo como ahora Leer más

"Mientras no sepamos a ciencia cierta que no tenemos el virus o que la prueba dio negativo, entonces las relaciones desde el punto de vista de besos y encuentros muy cercanos van a estar todavía limitadas", resalta.

La nueva normalidad implica también cambios en la manera de llevar la relación de pareja. La ducha antes del sexo no debe faltar. Pexels

¿Qué hacer entonces? El especialista da algunos consejos, pues es necesario adaptarse a la nueva normalidad sin que eso afecte a la relación de pareja..

Si estamos sanos, un punto clave es la exclusividad sexual en pareja porque, de lo contrario, se puede caer en un recontagio y rebrote.

Si tienen miedo, mientras estén juntos usen la mascarillas, eviten los besos y las posturas sexuales que sean frente a frente.

Otra opción es la masturbación compartida, sin un contacto tan directo para quienes tienen dudas sobre la forma de contagio de la que aún se desconocen muchas cosas.

Hay un hábito que hay que adoptar, bañarse antes de la actividad sexual con mucha agua y jabón.

Si uno de los dos es positivo, podrían probar con el 'sexting', es decir mensajes con contenido sexual o erótico hasta que vuelvan a encontrarse.

¿Has tenido más de 10 parejas sexuales? Podrías desarrollar cáncer Leer más

El profesional indica que este es un buen momento para ser creativos en pareja y evitar el contagio. Hasta ahora no se conoce que el virus esté en los fluidos vaginales y en el semen, pero sí en las gotitas de saliva. Usar el condón es un paso que no deben saltarse para evitar otro tipo de enfermedades.