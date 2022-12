Terminada la época de Navidad y con la llegada del nuevo año, se busca depurar las energías estancadas y negativas, cerrar el ciclo del año que acaba para comenzar el nuevo de la mejor manera, cargado de nuevas energías e intenciones.

Orar para sanar cuerpo y alma Leer más

Para ello, los rituales son una herramienta valiosa que ayuda a comenzar el año con pie derecho. Estos cumplen una función psicológica y simbólica muy importante, pues trabajan a nivel inconsciente. Es por eso que no es raro que se consiga lo deseado con el ritual.

Los secretos

Año de limpieza y prosperidad. Son útiles para limpiar cuerpo, mente y espíritu y atraer prosperidad.

En una olla.

Colocar tres litros de agua, tres ramas de canela, tres hojas de laurel, la cáscara de tres naranjas dulces. Dejar que hierva 5 minutos, apagar y tapar. Cuando esté tibio, colar la infusión y agregar una cucharadita de miel. Luego de la ducha habitual, verter el preparado sobre el cuerpo desde el cuello hacia abajo, pensando en las intenciones y propósitos del baño, como salud, prosperidad y limpieza. No enjuagar.

Liberarse de las energías negativas.

En tres litros de agua, hierva por cinco minutos tres hojas de laurel, tres ramas de ruda y tres de romero. Apague y tape. Cuando esté tibio, colar. Utilizar luego de la ducha habitual, desde el cuello hacia abajo, pensando en las intenciones y propósitos del baño. No enjuagar.

Cerrar ciclos.

Preparar un sahumerio ayuda a que el entorno también esté limpio de malas energías, a causa de problemas, preocupaciones o discusiones y deja los espacios descargados para que se sienta armonía y tranquilidad. Secar ramas de 30 cm de largo de romero, albahaca, ruda, eucalipto o laurel (no es necesario poner todas, con tres es suficiente). Amarrarlas con hilo haciendo un atado y prender con una vela encendida. Pasar el atado por todos los espacios de la casa, puede acompañar con la siguiente frase: “Dejo marchar todas las energías negativas de mi casa y de mi vida, que se hayan podido quedar estancadas de manera consciente o inconsciente en mí”.

Gran limpieza.

Además de los baños y los sahumerios, puede decidirse por una limpieza general y profunda en toda la casa, siempre antes del 31 de diciembre. Abarque todos los rincones, incluyendo armarios. Además de la gran limpieza, deberá regalar, donar o vender todo aquello que no se usa, que esté en mal estado, y reparar todo lo que no funcione correctamente en el hogar (llaves que gotean, cocina, etc.).

Bienvenida al nuevo ciclo.

Si busca que la energía de la casa sea positiva y darle la bienvenida a un nuevo ciclo, estos objetos ayudan y atraen armonía:

Plantas y flores siempre que estén frescas y sanas

Cuadros, imágenes o esculturas que aporten paz y belleza. Pueden incluirse fotografías, familiares, de viajes o amigos que recuerden momentos felices.

Velas y lámparas que simbolizan el fuego, vitalidad y energía.

La mejor forma de cerrar el ciclo es a través de un cierre emocional: perdonar y pedir perdón, hacer una revisión de lo aprendido, de lo que hay que mejorar para descargar el peso y comenzar una nueva etapa.