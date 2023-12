¿Cómo usar el limón para sacar las cucarachas de la casa?

A las cucarachas se las conoce en todo el Ecuador como un bicho que está cerca de la basura. A veces, esta plaga sólo necesita acceso a un poco de comida para empezar a vivir dentro de su casa junto a su familia. La palabra "comida" puede ser confusa para las personas, porque estas criaturas no tienen la misma definición que las personas. Les basta un poco de pelos de personas y jabón de cuerpo para sobrevivir. Podríamos creer que no es necesariamente malo que existan en nuestras casas, ya que no pican o muerden, pero al ser insectos de la suciedad, pueden traer consigo bacterias de afuera o sus residuos pueden causar alergia a las personas. Con la llegada de la época navideña, ahora más que nunca tememos tener plagas en nuestros hogares a la hora de tener visitas.

La respuesta para evitar la llegada de las cucarachas es tener el hogar limpio y tapar cualquier espacio o hueco por donde puedan entrar y llamar tú hogar el suyo. Si ya están adentro, existen recetas caseras que evitarán un problema que requiera una intervención profesional.

Un estudio de 2009 encontró que algunos aceites cítricos, como de limón, eran funcionales para espantar algunas especies de cucarachas. Es por la presencia de limoneno, la sustancia natural que se extrae de las cáscaras de los cítricos y que produce el olor característicos. A los humanos les puede encantar, pero las cucarachas la detestan. Puede utilizarse esto, poniéndole en diferentes partes del hogar, Si no tiene acceso al extracto, aquí hay un remedio casero publicado por Gastrolab que utiliza ingredientes comunes del hogar.

Ingredientes:

Ralladura de dos limones

Dos cucharadas de vinagre blanco

Dos cucharadas de alcohol

Una cucharadita de clavos de olor

Botella con atomizador (pulverizador)

Preparación:

En un recipiente, pon la ralladura con vinagre blanco, dos cucharadas de alcohol y los clavos de olor. Deja reposar la mezcla dentro de un envase cerrado por una noche. Cuando esté preparado, póngalo en la botella de atomizador

Esta botella será utilizada como aplicador del producto. Lo utilizará en lugares donde haya visto las cucarachas o sospeche que existan nidos. Si las vio en las esquinas de su cocina, o corriendo en los costados de su puerta, agregue en el área para espantar a los insectos.

