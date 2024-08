Karol G: Este es el libro que la convirtió en Bichota

Karol G es sinónimo de empoderamiento femenino y superación. Así lo demostró en su álbum Mañana será bonito, el mismo que en concierto logró grandes marcas como ser el tour más vendido del 2023 y tener 4 fechas seguidas en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid. La evolución de La Bichota es notoria como mujer y como artista desde sus inicios a principios del 2010. Fue gracias a un libro, que ella misma ha recomendado en varias ocasiones durante los últimos años. Se trata del popular Mujeres que corren con lobos: mitos e historias del arquetipo de la mujer salvaje, una inspiradora obra de la psicóloga analítica Clarissa Pinkola Estés. El libro ofrece una guía para que las mujeres puedan recuperar y vivir de manera más plena y libre. Con un enfoque en la autoaceptación. “Ahora que estoy leyendo un libro llamado Mujeres que corren con los lobos he entendido mucho el despertar que tuve después de muchos años”, dijo la colombiana, en 2022, en una entrevista para Vogue México y Latinoamérica. “Cuando empecé cuidaba mucho que como mujer no podía cruzar ciertas líneas o no podía hablar de ciertos temas, o expresarme de cierta manera. A veces escribía una canción que contaba un momento íntimo que tuve con una persona y se quedaba guardada porque no estaba bien visto que yo dijera lo rico que me lo hizo, lo que me gustó o cómo me besó... “Antes, las mujeres escuchábamos las canciones de los hombres y teníamos que acomodarlas a cómo las diríamos nosotras, pero ahora ya no. Ahora hay mujeres que expresamos lo que sentimos”, reveló.

Este libro explica exactamente como las mujeres han sido reprimidas socialmente. Las enseñanzas presentes en el libro giran alrededor de ser fieles a la naturaleza propia.

